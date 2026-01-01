Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 23 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 січня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11° морозу, вдень 3-5° морозу.
Область
Хмарна погода. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу.
