НАБУ під час обшуків на митному посту «Луцьк» вилучило сотні тисяч доларів США
Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості «Луцьк» Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу.

Про це повідомили на сторінці Національного антикорупційного бюро України.

За результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів.

Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

