Луцьку аптеку-музей відкриють вже найближчим часом: озвучено терміни
Сьогодні, 21:12
Майже після дев’яти місяців ремонту аптеку-музей у Луцьку готують до відкриття. Роботи вартували близько 470 тис. грн.
Нагадаємо, двері історичної пам’ятки зачинили на початку травня 2025 року.
Попередньо аптека запрацює за 2–3 тижні, на початку лютого, повідомив у коментарі misto.media директор ДВТП «Волиньфармпостач» Юрій Бараболя.
З його слів, наразі там завершили ремонтні роботи та готують заклад до прийому відвідувачів.
«Працівники вже розставляють експонати, прибирають і миють приміщення. Чекаємо, поки стабілізується ситуація з електропостачанням, поновимо ліцензії й орієнтовно за 2–3 тижні вже відкриємо двері історичної пам’ятки», — зазначив він.
До слова, установа залишиться історичною аптекою-музеєм. Її діяльність не зміниться, всі експонати залишаються на своїх місцях і перебувають під контролем, додав директор підприємства.
Зміни
У приміщенні виконали косметичні роботи на суму 470 тис. грн, зокрема:
відремонтували підлогу, стелю та стіни;
замінили котел і батареї опалення.
Після відкриття аптека працюватиме без змін щодня з 09:00 до 19:00 за адресою вул. Драгоманова, 11.
Довідка:
Аптека-музей — найдавніша аптека Луцька середини XIX століття, розташована на площі Ринок. Її перший власник Петро Злоцький перебудував під аптеку кам’яницю 18 століття.
У першій половині 20 століття тут виготовляли 50–55 видів мазей, 25–30 настоянок і 15–20 сиропів, використовуючи близько 220 видів рослин.
Коментарі 0
