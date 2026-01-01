Луцьку аптеку-музей відкриють вже найближчим часом: озвучено терміни

Луцьку аптеку-музей відкриють вже найближчим часом: озвучено терміни
Майже після дев’яти місяців ремонту аптеку-музей у Луцьку готують до відкриття. Роботи вартували близько 470 тис. грн.

Нагадаємо, двері історичної пам’ятки зачинили на початку травня 2025 року.

Попередньо аптека запрацює за 2–3 тижні, на початку лютого, повідомив у коментарі misto.media директор ДВТП «Волиньфармпостач» Юрій Бараболя.

З його слів, наразі там завершили ремонтні роботи та готують заклад до прийому відвідувачів.

«Працівники вже розставляють експонати, прибирають і миють приміщення. Чекаємо, поки стабілізується ситуація з електропостачанням, поновимо ліцензії й орієнтовно за 2–3 тижні вже відкриємо двері історичної пам’ятки», — зазначив він.

До слова, установа залишиться історичною аптекою-музеєм. Її діяльність не зміниться, всі експонати залишаються на своїх місцях і перебувають під контролем, додав директор підприємства.

Зміни
У приміщенні виконали косметичні роботи на суму 470 тис. грн, зокрема:

відремонтували підлогу, стелю та стіни;

замінили котел і батареї опалення.

Після відкриття аптека працюватиме без змін щодня з 09:00 до 19:00 за адресою вул. Драгоманова, 11.

Довідка:

Аптека-музей — найдавніша аптека Луцька середини XIX століття, розташована на площі Ринок. Її перший власник Петро Злоцький перебудував під аптеку кам’яницю 18 століття.

У першій половині 20 століття тут виготовляли 50–55 видів мазей, 25–30 настоянок і 15–20 сиропів, використовуючи близько 220 видів рослин.


