Заступник Ковельського міського голови достроково склав повноваження

22 січня сесія Ковельської міської ради підтримала дострокове складання повноважень заступника міського головиПро це повідомив міський головаВідомо, що Віктор Жигаревич переходить на керівну посаду на одному з підприємств залізниці.«Щоб не втрачати час на пошук нової кандидатури в умовах війни, коли громада потребує безперервного та оперативного управління, вирішили реорганізувати керівні посади у виконавчих органах.Ми об’єднали функції заступника міського голови та керуючого справами виконавчого комітету в одну посаду. Окремі штатні одиниці заступника та керуючого справами — ліквідуються.Повноваження перерозподілено між чинними керівниками — Іваном Чуліпою, який відтепер обійматиме посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, та моїм першим заступником Тарасом Яковлевим.Такий крок дозволить оперативно ухвалювати рішення, насамперед у сфері цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації, за що раніше відповідав заступник міського голови Віктор Жигаревич», - повідомив Ігор Чайка.