Заступник Ковельського міського голови достроково склав повноваження

Заступник Ковельського міського голови достроково склав повноваження
22 січня сесія Ковельської міської ради підтримала дострокове складання повноважень заступника міського голови Віктора Жигаревича.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Відомо, що Віктор Жигаревич переходить на керівну посаду на одному з підприємств залізниці.

«Щоб не втрачати час на пошук нової кандидатури в умовах війни, коли громада потребує безперервного та оперативного управління, вирішили реорганізувати керівні посади у виконавчих органах.

Ми об’єднали функції заступника міського голови та керуючого справами виконавчого комітету в одну посаду. Окремі штатні одиниці заступника та керуючого справами — ліквідуються.

Повноваження перерозподілено між чинними керівниками — Іваном Чуліпою, який відтепер обійматиме посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, та моїм першим заступником Тарасом Яковлевим.

Такий крок дозволить оперативно ухвалювати рішення, насамперед у сфері цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації, за що раніше відповідав заступник міського голови Віктор Жигаревич», - повідомив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кадрові перестановки, міськрада Ковеля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заступник Ковельського міського голови достроково склав повноваження
Сьогодні, 21:41
Луцьку аптеку-музей відкриють вже найближчим часом: озвучено терміни
Сьогодні, 21:12
НАБУ під час обшуків на митному посту «Луцьк» вилучило сотні тисяч доларів США
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 23 січня
Сьогодні, 20:00
Поїхав у Київ та не повернувся: розшукують зниклого лучанина
Сьогодні, 19:05
Медіа
відео
1/8