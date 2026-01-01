Ціни на дрова в січні 2026 року: скільки коштує куб і де брати волинянам офіційно

Ціни на дрова в січні 2026 року: скільки коштує куб і де брати волинянам офіційно
Найзручніший варіант — замовити необхідний обсяг онлайн через державний портал. Альтернатива — відвідати найближчу філію лісгоспу та оформити доставку особисто, пише ТСН.

Онлайн‑замовлення через державний портал «ДроваЄ»

Для зручності замовників працює державний онлайн-магазин «ДроваЄ», де можна придбати до 15 м3 дров на опалювальний сезон. Процес простий і зрозумілий:

Авторизуйтесь на сайті через BankID.

Вкажіть адресу доставки.

Оберіть постачальника зі списку доступних.

Виберіть породу деревини.

Оплатіть замовлення.

Приватні постачальники

Якщо зручніше, можна звернутися до легальних приватних постачальників. На їхніх сайтах відображено доступну сировину, актуальні ціни та контакти для замовлення.

Важливо: завжди перевіряйте документи на дрова, що підтверджують їх законне походження. Самовільна заготівля дерев — порушення закону, що карається штрафом.

Ціни на дрова в Україні у січні 2026

Станом на 13 січня 2026 року, мінімальні тарифи на порталі «ДроваЄ» виглядають так:

Сосна звичайна (неколота, 2 група) — 755,33 грн/м3;

Береза (неколота, 1 група) — 1 197,97 грн/м3;

Дуб звичайний (неколотий, 1 група) — 1 197,97 грн/м3;

Осика (неколота, 3 група) — 816,24 грн/м3;

Липа (неколота, 3 група) — 755,33 грн/м3;

Додаткові важливі моменти для українців

2026 року дозволено рубати дерева на приватному земельному паї без додаткових дозволів.

Лісосмуги та землі громад охороняються законом — рубка без офіційного погодження заборонена.

Також заборонено зрізати дерева на вулицях чи прибудинкових територіях без рішення місцевої влади.

