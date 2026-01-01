23 січня на Волині: гортаючи календар





23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.



23 січня згідно з новим церковним календарем православні згадують священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела.

Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).

