23 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).

23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.

23 січня згідно з новим церковним календарем православні згадують священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела.

