23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).
23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.
23 січня згідно з новим церковним календарем православні згадують священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела.
