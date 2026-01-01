Чи очікувати магнітні бурі 23 січня: прогноз

У п’ятницю, 23 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3.7 (зелений рівень), що означає підвищену, але небуреву магнітну активність. Магнітної бурі не прогнозується, можливі лише незначні коливання магнітного поля без суттєвого впливу на роботу електроніки.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні.За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.