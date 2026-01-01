Світло відключатимуть у всіх областях: «Укренерго» визначилось з графіками на 23 січня
Сьогодні, 23:19
У п'ятницю, 23 січня, погодинні відключення світла діятимуть в усіх областях України.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Завтра для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
Зазначається, що причиною відключень електроенергії є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
"Укренерго" закликало всіх українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.
