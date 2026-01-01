У Луцьку розповіли про роботу дитсадків під час відключень світла

Попри складні умови воєнного часу, заклади дошкільної освіти у нашій громаді продовжують роботу. Як організовано безпеку дітей, повноцінне харчування та роботу пунктів обігріву під час відключень світла, пояснив директор департаменту освіти міської радиПро це інформують на сайті міської ради Луцька.Відключення електроенергії відбуваються з об’єктивних причин. Графіки відключень доведені до відома керівників закладів. Заклади дошкільної освіти працюють відповідно до затверджених графіків та оперативно пристосовуються до наявних умов.У кожному садочку наявні генератори, які функціонують як складова пункту обігріву. Генератори забезпечують: роботу теплової гармати, освітлення пункту обігріву, живлення Wi-Fi-роутера, можливість підзарядки гаджетів для жителів громади.У період тривалого перебування дітей в укриттях без електроенергії, генератори використовуються як додаткове джерело електроенергії для освітлення приміщень. Усі садки та групи забезпечені переносними ліхтарями для тимчасового перебування дітей в укриттях під час відключень електроенергії. Харчування дітей організовано повноцінно, попри труднощі з електропостачанням. Керівники закладів звітують про це щоденно. Інформація щодо «звичайних бутербродів», яку поширюють окремі інформаційні ресурси, є неправдивою. В окремі дні, згідно з меню, передбачено хліб з маслом та сік.Віталій Бондар дякує кожному керівнику та педагогу за якісно організовану роботу в цей непростий час. «Важливо: безпека, здоров’я та належні умови перебування дітей у закладах дошкільної освіти перебувають на постійному контролі міської ради», - зазначає він.