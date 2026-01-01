Курс валют на 23 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 23 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,16 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,16 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,52 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (+2 коп.)
