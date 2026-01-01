Чи готовий Путін завершити війну: Зеленський пояснив варіанти

Президент Українивважає, що російський президентне готовий до завершення війни, але сподівається, що президент СШАпереконає господаря Кремля.Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.«Я не впевнений, що Путін хоче закінчити цю війну в такій ситуації, в якій він є зараз: з втратами і без досягнутих цілей, які він хотів досягнути на початку цієї війни. Він насправді не хоче <завершення війни>. Але їхня економіка дуже втомлена і їхня армія дуже втомлена», — наголосив український лідер.Зеленський нагадав, що російська армія втрачає 35 000 солдатів загиблими на місяць, і додав, що ця кількість зростатиме.«Це великі втрати. Від Росії залежить, продовжувати війну чи ні. Але ми хочемо зупинити цю війну», — сказав український президент.За його словами, президент США Дональд Трамп, який веде діалог з Путіним, дійсно може зупинити війну.«Він <тобто Трамп> веде діалог з Путіним на одному рівні… Можливо, вони хочуть знайти компроміси. Ми відкриті для різних кроків», — додав український президент.При цьому Зеленський уточнив, що на компроміси заради миру мають йти обидві сторони.«Росіяни не виграють цю війну. Вони не виграли і не виграють», — підсумував він.