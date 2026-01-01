Зросла кількість зграй небезпечних собак: у громаді на Волині скандал

У населених пунктах Шацької громади почастішали випадки перебування зграй собак у громадських місцях. Така ситуація становить реальну загрозу для мешканців, зокрема дітей та людей похилого віку.

Про це повідомила Шацька селищна рада. За даними громади, більшість тварин, які перебувають на вулицях без нагляду, не є безпритульними – вони мають власників, які випускають собак за межі своїх домогосподарств без контролю.

У селищній раді наголошують, що безконтрольне перебування тварин на вулицях часто призводить до агресивної поведінки та нападів на людей.

З метою недопущення трагічних наслідків власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, забезпечувати їх перебування на прив’язі або у вольєрах та не допускати самовільного вигулу.

У громаді наголошують, що безпека мешканців – це спільна відповідальність кожного.

Теги: собаки, Волинь
