Атака Росії по Кривому Рогу тривала майже добу





Про це повідомив Олександр Вілкул, пише



За його даними, за добу Кривий Ріг атакували понад 70 БпЛА та балістична ракета «Іскандер-М».



«Головне, слава богу, — без втрат. Значно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх було оперативно ліквідовано», — повідомив Вілкул.



Нагадаємо, 22 січня війська рф завдали удару по Кривому Рогу, пошкодивши двоповерховий будинок, приватні будинки, адмінбудівлю, дитячо-юнацьку спортивну школу та транспортні засоби.



За даними поліції, через ракетно-дронову атаку по місту постраждали 13 людей, серед них — четверо дітей. Нині в лікарнях міста перебувають семеро поранених: четверо дорослих у стані середньої тяжкості та троє дітей у задовільному стані.



Вілкул повідомив, що в шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів. На ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин — усі шахтарі вже на поверхні.



Унаслідок атак та пошкоджень об'єктів інфраструктури нині без електрики перебувають понад 3100 абонентів, тривають роботи з відновлення.



Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску. Котельні вдалося перезапустити вночі.



За словами Вілкула, загалом у Кривому Розі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.



Також у місті працюють штаби допомоги людям, чиї квартири та будинки постраждали від ракетних та дронових атак. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали (ОСБ, плівку та інші), написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

