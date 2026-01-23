Зеленський хоче укласти угоду про мир, - Трамп

Зеленський хоче укласти угоду про мир, - Трамп
Президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One дорогою з Давоса розповів журналістам, що Володимир Зеленський висловив бажання укласти угоду про мир в Україні.

Про це пише LB.ua.

Республіканець сказав, що тут "практично нічого додати, бо всі параметри відомі". За словами господаря Білого дому, ці питання обговорюються упродовж 6-7 місяців, тож в них немає нічого нового.

Трамп бачить "перепону, яка була упродовж всього року" в підписанні мирної угоди. Президент США не розтлумачив, що саме він має не увазі.

Після попередніх зустрічей з Володимиром Зеленським Трамп часто звинувачував Президента України у небажанні прийняти угоду про мир з територіальними поступками. Натомість глава американської держави вперто наполягав, що кремлівський диктатор путін має бажання закінчити війну.

Теги: Росія, війна
