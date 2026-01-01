13 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель на фронті волинянина

Все частіше у Ковелі зустрічають місію «На щиті», яка повертає додому Захисників, чий шлях вимірюється не кілометрами, а часом.Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова13 місяців вважався зниклим безвісти солдат, зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів 2-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2–го механізованого батальйону військової частини А5006. Він загинув під час виконання бойового завдання 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.Прощання з полеглим воїном відбудеться у п’ятницю, 23 січня, о 12.00 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.Поховають Георгія Смаля на кладовищі у селі Стеблі Колодяжненської громади.«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.