13 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель на фронті волинянина
Сьогодні, 10:05
Все частіше у Ковелі зустрічають місію «На щиті», яка повертає додому Захисників, чий шлях вимірюється не кілометрами, а часом.
Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
13 місяців вважався зниклим безвісти солдат Смаль Георгій Іванович, зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів 2-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2–го механізованого батальйону військової частини А5006. Він загинув під час виконання бойового завдання 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.
Прощання з полеглим воїном відбудеться у п’ятницю, 23 січня, о 12.00 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Георгія Смаля на кладовищі у селі Стеблі Колодяжненської громади.
«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
13 місяців вважався зниклим безвісти солдат Смаль Георгій Іванович, зовнішній пілот (оператор) безпілотних літальних апаратів 2-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2–го механізованого батальйону військової частини А5006. Він загинув під час виконання бойового завдання 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.
Прощання з полеглим воїном відбудеться у п’ятницю, 23 січня, о 12.00 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Георгія Смаля на кладовищі у селі Стеблі Колодяжненської громади.
«Світла пам’ять і вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У нацпарку на Волині зафіксували два стада зубрів. ФОТО
Сьогодні, 10:11
13 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель на фронті волинянина
Сьогодні, 10:05
Зеленський хоче укласти угоду про мир, - Трамп
Сьогодні, 09:45
Атака Росії по Кривому Рогу тривала майже добу
Сьогодні, 09:15