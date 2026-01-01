У нацпарку на Волині зафіксували два стада зубрів. ФОТО

У нацпарку на Волині зафіксували два стада зубрів. ФОТО
У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" під час зимових спостережень за тваринами зафіксували два стада зубрів загальною чисельністю 25 особин.

Про це 22 січня повідомили у Facebook-сторінці нацпарку, пише Суспільне.

На підгодівельних майданчиках у стадах помітили двох телят віком до одного року.

Зубри в цій місцевості перебувають у доброму стані та успішно переносять зимовий період, повідомили у нацпарку.

Довідково: зубр європейський – найбільша тварина в Європі. В Україні основні місця існування – Карпати, Лісостеп та Полісся. Через надмірне і неконтрольоване полювання на зубра впродовж XVII-XIX століть, його існування опинилося під загрозою. У більшості країн Європи цей вид був знищений повністю.

На сьогодні в Україні налічується близько 400 особин зубра європейського. У 1980 році вид отримав охоронний статус, включений до Червоної книги України.

Що відомо про зубрів на Волині

Зубрів на Волинь завезли у 1965 році із Біловезької Пущі. Тоді 15 тварин поселили в лісових угіддях Звірівського господарства. На початку 90-х років в області нараховувалося понад 200 зубрів.
У середині дев'яностих популяція різко знизилася і у 2015 році, коли створювали Ківерцівський Національний природний парк "Цуманська пуща", їх уже було усього 12 особин.
Навесні 2023 у нацпарку фіксували 21 дорослого зубра та одне теля. Влітку дві фотопастки допомогли виявити ще двох теляток.
У нацпарку на Волині зафіксували два стада зубрів. ФОТО
Сьогодні, 10:11
