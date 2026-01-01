Закордонний паспорт підлітки з 14 років зможуть оформлювати самостійно

Закордонний паспорт підлітки з 14 років зможуть оформлювати самостійно
В Україні змінили правила оформлення закордонних паспортів для неповнолітніх. Відтепер підлітки з 14 років можуть звертатися до міграційної служби без обов’язкової присутності батьків.

Про це пише misto.media.

Через зміни у законодавстві, громадяни України, які досягли 14-річного віку, можуть особисто подавати документи на оформлення закордонного паспорта. Раніше підлітки мали таке право лише з 16 років.

Для оформлення документа необхідно мати:

паспорт громадянина України у формі ID-картки;

попередні закордонні паспорти (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Закордонний паспорт для дітей віком до 14 років оформлюють за зверненням одного з батьків або офіційного представника. Зробити це можна в будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби.

Для зручності рекомендують заздалегідь записатися в електронну чергу на офіційному сайті ДМС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: паспорт, підлітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині правоохоронець вимагав 200 тисяч за переведення військового в тил
Сьогодні, 11:21
Стерненко став радником Федорова щодо дронів на фронті
Сьогодні, 11:11
Закордонний паспорт підлітки з 14 років зможуть оформлювати самостійно
Сьогодні, 10:43
Бійці ДСНС у Кривому Розі врятували заблокованих під землею шахтарів
Сьогодні, 10:27
У нацпарку на Волині зафіксували два стада зубрів. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Медіа
відео
1/8