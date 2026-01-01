Закордонний паспорт підлітки з 14 років зможуть оформлювати самостійно
Сьогодні, 10:43
В Україні змінили правила оформлення закордонних паспортів для неповнолітніх. Відтепер підлітки з 14 років можуть звертатися до міграційної служби без обов’язкової присутності батьків.
Про це пише misto.media.
Через зміни у законодавстві, громадяни України, які досягли 14-річного віку, можуть особисто подавати документи на оформлення закордонного паспорта. Раніше підлітки мали таке право лише з 16 років.
Для оформлення документа необхідно мати:
паспорт громадянина України у формі ID-картки;
попередні закордонні паспорти (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).
Закордонний паспорт для дітей віком до 14 років оформлюють за зверненням одного з батьків або офіційного представника. Зробити це можна в будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби.
Для зручності рекомендують заздалегідь записатися в електронну чергу на офіційному сайті ДМС.
