На Волині правоохоронець вимагав 200 тисяч за переведення військового в тил

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили корупційну схему, організовану посадовцем одного із правоохоронних органів, який вимагав гроші у військовослужбовця за вплив на його переведення з зони бойових дій до тилового підрозділу на Волині.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.За даними слідства, перший заступник начальника одного з відділів дізнався про намір військовослужбовця перевестись з підрозділу, що виконує бойові завдання, до частини, дислокованої на території Волинської області. Посадовець запевнив, що може «посприяти» у такому переведенні, а також в отриманні у подальшому статусу «обмежено придатний».За свої «послуги» фігурант вимагав неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч гривень. При цьому він наголошував, що без його допомоги військовослужбовець нібито не зможе вирішити це питання самостійно. Гроші він вимагав перераховувати кількома частинами на різні банківські рахунки.Після останнього переведення коштів у розмірі 100 тисяч грн, зловмисника затримали правоохоронці.Йому інкримінують прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі триває досудове розслідування. Слідчі перевіряють причетність інших осіб до схеми та можливі додаткові епізоди протиправної діяльності.Правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.