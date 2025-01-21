Зимовий відпочинок біля Луцька 2026: ТОП-11 ідей для мандрівки на один день

Радовичі (Волинська область)

Колодяжне (Волинська область)

Берестечко (Волинська область)

Олика (Волинська область)

Тараканів (Рівненська область)

Рокині (Волинська область)

Клевань (Рівненська область)

Лопатень (Волинська область)

Воротнів (Волинська область)

Екостежки Волині

Дубно (Рівненська область)

Війна суттєво вплинула на щоденне життя волинян і змусила багатьох переглянути свої плани. Далекі подорожі для чималої кількості людей стали складнішими або взагалі недоступними.Та навіть у таких непростих умовах важливо знаходити можливість перепочити, змінити обстановку, провести час із рідними й відновити внутрішні сили, особливо взимку.Саме тому журналістизібрали— на відстані до 70 кілометрів від міста, куди можна вирушити на одноденну мандрівку.Серед них — історичні пам’ятки, природні куточки та унікальні музеї, які допоможуть не лише відкрити для себе щось нове, а й по-справжньому насолодитися красою Волині, тим паче що дещо послабшали морози й нині встановилася комфортна погода для одноденних поїздок.Тут розташований еко-парк «Аміла», де на 122 гектарах живуть сотні оленів різних видів. Ви можете спостерігати за цими граційними тваринами, а також погодувати їх. Крім оленів, тут мешкають дикі кабани, рись, зубри, лисиці. На території діє музей фауни волинських лісів із колекцією опудал тварин, птахів і оленячих рогів. Також еко-парк має кінну ферму, де можна покататися верхи.Поблизу є старе летовище та декілька ангарів, в яких зберігається унікальна виставка техніки 50–60-х років: військові машини, дореволюційні брички, карети, серед яких є навіть вантажівка 1943 року.Крім того, в Радовичах розташований Музей села. Тут зберігаються старовинні речі домашнього вжитку, старі фотографії та документи, цікаві інструменти чи предмети побуту.Це місце, де оживає дух видатної письменниці Лесі Українки. У музеї-садибі поетеси ви зможете побачити будинок, де вона провела свої дитячі й юнацькі роки. В експозиції представлені унікальні речі родини Косачів: меблі, побутові предмети, прижиттєві видання творів Лесі та її матері – Олени Пчілки.Ця локація дозволить відчути атмосферу, у якій виховувалася Леся. Відтворені фрагменти робочого кабінету та сільської хати допоможуть краще зрозуміти її творчість і життя.Це місто, де історія дихає на кожному кроці. Саме тут, у 1651 році, відбулася знаменита Берестецька битва – одна з найбільших у Національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Пам’ять про ті події увічнено у меморіальному комплексі «Поле Берестецької битви», відомому як «Козацькі Могили».На території заповідника ви побачите старовинний козацький цвинтар, озеро Козакова Яма та урочище Попів Горб. У музеї зберігаються артефакти XVII століття: зброя, особисті речі козаків та археологічні знахідки. Це місце наповнене героїчним духом та історією боротьби за свободу України.Неподалік Луцька розташоване містечко Олика, яке захоплює своєю архітектурною спадщиною. Головною пам'яткою є Олицький замок – одна з перших споруд бастіонного типу на території сучасної України. Замок, побудований у XVI столітті, належав відомій родині Радзивіллів.Після Другої світової війни замок було остаточно залишено власниками, а в 1950-х роках його переобладнали під психіатричну лікарню. Проте відвідати внутрішній двір замку можна – вхід для туристів відкритий.Ще однією визначною спорудою є костел Святої Трійці XVII століття. Виконаний у бароковому стилі, він вважається однією з найкрасивіших культових будівель Волині, навіть попри занедбаний стан.Величний Тараканівський форт – одна з найцікавіших фортифікаційних споруд Волині. Побудований наприкінці XIX століття за наказом російського імператора Олександра III, він мав захищати стратегічну залізницю між Києвом і Львовом.Форт використовували під час Першої світової та польсько-радянської війни. Зокрема, споруда відіграла важливу роль під час Брусилівського прориву. Проте після Другої світової війни оборонне значення форту було втрачено, а його занедбані стіни перетворилися на атмосферну пам’ятку, навколо якої ходять містичні легенди.Величезні підземні галереї, пустельні кімнати та оточення природи створюють відчуття, ніби ви потрапили у минуле.У цьому селі знаходиться Музей сільського господарства, а також скансен просто неба. У стаціонарній експозиції – вісім залів, де ви дізнаєтеся, як розвивалося волинське село, які традиції й ремесла панували тут, а також побачите експозицію про історію української державності.У скансені ви потрапите у волинське село XIX століття: садиби, хліви, кузня, млин, капличка – усе це створює атмосферу минулого. Частина споруд перевезена із сіл Волині, а в хатах відтворено побут тих років.На території є альтанки, де можна влаштувати пікнік. Музей пропонує також катання на конях, майстер-класи з ремесел, готові стави з власної кухні та навіть ночівлю в автентичних хатах. Все це доступне за попереднім бронюванням.Цей населений пунк вражає своєю історією та природною красою. Тут можна побачити залишки замку князів Чарторийських XV століття, костел Благовіщення 1610 року, уніатську церкву Різдва Христового 1777 року та дзвіницю 1844 року.Та найпопулярнішою локацією Клевані є Тунель Кохання. Цей мальовничий природний коридор, утворений деревами вздовж залізничної колії, тягнеться на відстань близько 4 кілометрів між селищами Клевань і Оржів. Свою арочну форму тунель отримав завдяки руху потягів, які проїжджають цією колією.Це популярне місце серед туристів і закоханих, які часто загадують тут бажання, освідчуються в коханні та роблять пропозиції руки та серця.У самому серці Цуманських лісів, неподалік від села Берестяне, розташоване урочище Лопатень – символ партизанської слави на Волині. Саме тут знаходиться Лопатенський історико-природничий музейний комплекс, присвячений пам’яті партизанського руху часів Другої світової війни.Меморіал «Партизанська Слава», створений у 1967 році, займає площу 12 гектарів. Центральною частиною комплексу є алея беріз із портретами партизанських командирів. На території меморіалу збереглися землянки, що використовувалися як штаб, госпіталь і операційна.У складі комплексу також діє музей, де представлено документи, особисті речі та зброю партизанів. А ще тут фенкціонує Музей волинського лісу. Тут розміщена експозиція з історії волинського лісового господарства й мисливства, починаючи ще від часів княжої доби й до сьогодення.Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів», який ще називають «Волинською Швейцарією», розташований лише за кілька кілометрів від Луцька. Цей мальовничий куточок природи вражає унікальною флорою, яка включає до 700 видів рослин, серед них дуже рідкісні, що занесені до Червоної книги.Особливої атмосфери додають дубові насадження, деяким деревам понад 300 років. Відвідувачі можуть насолодитися тишею, красою природи та пізнавальними екостежками, що пролягають територією заказника.На території «Волинської Швейцарії» є ставки, фруктовий сад із плодовими деревами, пасіка, мінімузей з опудалами диких тварин, альтанки для пікніка, а також багато качечок, яких дуже люблять годувати відвідувачі.Піші прогулянки екостежками стають популярними у будь-яку пору року, навіть узимку. Поблизу Луцька можна знайти чимало доглянутих маршрутів, облаштованих лавками, альтанками та інформаційними стендами.Однією з найвідоміших є стежка в Гаразджинському лісі, де для відвідувачів встановлено зони відпочинку. Ботанічний заказник «Воротнів» має аж вісім маршрутів різної протяжності.На трасі в бік Маневиччини – екостежка біля рекреаційного пункту «Пролісок», що перед Ківерцями. Далі – поряд з «Лісовичком» у Колках. Наступна – біля «Лісовичка» перед селищем Маневичі. У бік Ковеля – екостежка біля пункту рекреації в Голобах. Хто доїде до Згоран – теж натрапить на екостежку.Дубенський замок, заснований у XV столітті князями Острозькими, є однією з найстаріших фортець нашої держави та належить до 7 чудес України. Він поєднує риси середньовічної оборонної архітектури з елементами парадного стилю. Замок ніколи не був узятий штурмом завдяки потужним укріпленням, 73 гарматам та природному захисту річки Ікви з її багатокілометровими заплавами.На території замку можна подивитися палаци князів Любомирських та Острозьких, дві вежі-бастіони, підземелля, бальні зали, музей, а також виставку історії тортур і покарань.У Дубні також можна відвідати Свято-Миколаївський собор, колишній костел та монастир бернардинів XVII століття, а також костел і монастир кармеліток XVII–XVIII століть. Ці пам'ятки відображають багату історичну спадщину міста та його архітектурне розмаїття.Відстань від Луцька – 55 км.