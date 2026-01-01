СБУ затримала зрадницю-«патріотку», яка спілкувалася з рашистами українською

Працівники СБУ затримали російську агентку, яка наводила ворожу балістику на київські ТЕЦ і шпигувала за Силами оборони. Водночас зрадниця спілкувалася українською мовою із представниками російської розвідки.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка коригувала повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Києва та шпигувала за переміщенням Сил оборони.Серед основних завдань цієї фігурантки був пошук і передача фото, відео та координат столичних теплоелектроцентралей, по яких рашисти готували нову серію ракетно-дронових ударів.Як встановило розслідування, завдання фсб виконувала мешканка Рівненщини, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.Після вербування агентку «відрядили» на Київщину, де вона об’їжджала місцеві ТЕЦ та фіксувала їхній технічний стан після регулярних атак рф.Згодом фігурантка отримала ще одне завдання: виїхати до Одеської, а потім Чернігівської областей, щоб стежити за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.Для збору розвідданих по Одещині вона спочатку оселилася в готельному номері «з видом» на місцеву станцію Укрзалізниці. З вікна оселі агентка стежила за рухом потягів з військовою технікою у напрямку фронту.Далі фігурантка приїхала на Чернігівщину та орендувала квартиру біля автотраси. На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для фсб.За допомогою відеопристрою російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову.Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї вилучено два смартфони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.Прикметно, що в чатах зрадниця спілкувалася із представниками російської розвідки українською мовою.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській, Чернігівській і Одеській областях за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.