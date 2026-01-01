Стерненко став радником Федорова щодо дронів на фронті
Сьогодні, 11:11
Український волонтер Сергій Стерненко отримав посаду радника міністра оборони. Він займатиметься сферою підвищення використання дронів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.
"Тепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", - підкреслив міністр.
За словами Федорова, зараз міністерству оборони необхідно працювати одразу за кількома напрямками. Зокрема, йдеться про базове забезпечення дронових підрозділів і систематизацію поставок безпілотників, щоб військові отримували ефективне озброєння.
Окрему увагу міністерство приділяє аналітиці та підвищенню ефективності. Як зазначив Федоров, у цьому напрямку може допомогти експертиза Стерненка.
"Наразі всього 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх поразок ворога", - зазначив очільник Міноборони.
Міністр пояснив, що мета полягає в тому, щоб допомогти решті підрозділів швидко наростити можливості та суттєво збільшити масштаб знищення противника.
"Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом - ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових", - розповів міністр.
За його словами, у нього і Стерненка є спільне бачення того, як підвищити ефективність дронових підрозділів, щоб кожен екіпаж міг розвиватися і виходити на новий рівень.
Що відомо про Стерненка
Сергій Стерненко - український громадський діяч і волонтер. Народився 20 березня 1995 року в селі Садове Одеської області. Є головою громадської організації "Небайдужі", веде YouTube-канал, на якому коментує суспільно-політичні події.
Стерненко був учасником Революції Гідності, а також одним із засновників руху "Народна люстрація". Раніше він очолював Одеську обласну організацію "Правого сектора".
У різні роки проти Стерненка скоювали напади, зокрема 1 травня 2025 року, коли він дістав поранення, що не загрожували життю. Підозрювану в нападі затримали, за даними СБУ, вона була завербована російськими спецслужбами.
До слова, нещодавно Стерненко також зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали питання волонтерства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.
"Тепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", - підкреслив міністр.
За словами Федорова, зараз міністерству оборони необхідно працювати одразу за кількома напрямками. Зокрема, йдеться про базове забезпечення дронових підрозділів і систематизацію поставок безпілотників, щоб військові отримували ефективне озброєння.
Окрему увагу міністерство приділяє аналітиці та підвищенню ефективності. Як зазначив Федоров, у цьому напрямку може допомогти експертиза Стерненка.
"Наразі всього 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх поразок ворога", - зазначив очільник Міноборони.
Міністр пояснив, що мета полягає в тому, щоб допомогти решті підрозділів швидко наростити можливості та суттєво збільшити масштаб знищення противника.
"Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом - ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових", - розповів міністр.
За його словами, у нього і Стерненка є спільне бачення того, як підвищити ефективність дронових підрозділів, щоб кожен екіпаж міг розвиватися і виходити на новий рівень.
Що відомо про Стерненка
Сергій Стерненко - український громадський діяч і волонтер. Народився 20 березня 1995 року в селі Садове Одеської області. Є головою громадської організації "Небайдужі", веде YouTube-канал, на якому коментує суспільно-політичні події.
Стерненко був учасником Революції Гідності, а також одним із засновників руху "Народна люстрація". Раніше він очолював Одеську обласну організацію "Правого сектора".
У різні роки проти Стерненка скоювали напади, зокрема 1 травня 2025 року, коли він дістав поранення, що не загрожували життю. Підозрювану в нападі затримали, за даними СБУ, вона була завербована російськими спецслужбами.
До слова, нещодавно Стерненко також зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали питання волонтерства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Стерненко став радником Федорова щодо дронів на фронті
Сьогодні, 11:11