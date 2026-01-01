Стерненко став радником Федорова щодо дронів на фронті

Український волонтер Сергій Стерненко отримав посаду радника міністра оборони. Він займатиметься сферою підвищення використання дронів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

"Тепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", - підкреслив міністр.

За словами Федорова, зараз міністерству оборони необхідно працювати одразу за кількома напрямками. Зокрема, йдеться про базове забезпечення дронових підрозділів і систематизацію поставок безпілотників, щоб військові отримували ефективне озброєння.

Окрему увагу міністерство приділяє аналітиці та підвищенню ефективності. Як зазначив Федоров, у цьому напрямку може допомогти експертиза Стерненка.

"Наразі всього 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх поразок ворога", - зазначив очільник Міноборони.

Міністр пояснив, що мета полягає в тому, щоб допомогти решті підрозділів швидко наростити можливості та суттєво збільшити масштаб знищення противника.

"Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом - ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових", - розповів міністр.

За його словами, у нього і Стерненка є спільне бачення того, як підвищити ефективність дронових підрозділів, щоб кожен екіпаж міг розвиватися і виходити на новий рівень.

Що відомо про Стерненка

Сергій Стерненко - український громадський діяч і волонтер. Народився 20 березня 1995 року в селі Садове Одеської області. Є головою громадської організації "Небайдужі", веде YouTube-канал, на якому коментує суспільно-політичні події.

Стерненко був учасником Революції Гідності, а також одним із засновників руху "Народна люстрація". Раніше він очолював Одеську обласну організацію "Правого сектора".

У різні роки проти Стерненка скоювали напади, зокрема 1 травня 2025 року, коли він дістав поранення, що не загрожували життю. Підозрювану в нападі затримали, за даними СБУ, вона була завербована російськими спецслужбами.

До слова, нещодавно Стерненко також зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали питання волонтерства.

