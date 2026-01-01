Бійці ДСНС у Кривому Розі врятували заблокованих під землею шахтарів

У Кривому Розі гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів міста.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Учора, 22 січня, внаслідок атаки БпЛА була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м. Гірничорятувальники ухвалили складне, але єдине правильне рішення: виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. У супроводі фахівців ДВГРЗ ДСНС працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин.Після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій перебувало 92 працівники. Там гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті. Впоралися за 4 години.«Зараз усі гірники вже на поверхні. Трохи виснажені, але щасливі, що нарешті вдома. Дякуємо кожному за витримку та мужність. Разом ми — сила!» - йдеться у повідомленні.