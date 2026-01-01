Нова втрата: на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Кувшиновим

Ківерцівська громада на Волині – у скорботі. Завтра, 24 січня, краяни проведуть в останню путьПро це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.Завтра, 24 січня 2026 року, ківерчани прощатимуться із земляком, мужнім захисником України — Кувшиновим Олександром Валерійовичем (24.05.1979 – 13.04.2025).«Запрошуємо мешканців громади гідно вшанувати пам'ять загиблого воїна та долучитися до спільної молитви», - закликали в міськраді.Розпорядок чину похорону (24 січня):• 09:30 — виїзд із моргу м. Луцьк (вул. Стефаника, 3а).• Орієнтовно 09:50 — молитва біля рідної домівки у Луцьку (пр. Соборності, 16).• Орієнтовно 10:30 — зустріч траурної процесії у м. Ківерці (перехрестя вулиць Пилипа Орлика та Луцька). Зупинка та спільна молитва.Маршрут супроводу до дому: вул. Луцька – Костюшка – Княгині Ольги – Соборності – Прилісна – Корольова, 21.Молитва за упокій: біля рідної домівки у Ківерцях (вул. Корольова, 21).Від дому Героя траурна процесія вирушить за наступним маршрутом:Пішою ходою: вул. Корольова, 21 — Прилісна — Соборності, 40 (магазин «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», посадка на транспорт);Транспортом: вул.Соборності — Грушевського — Луцька — Романа Шухевича — Залізнична — Літописна — Незалежності — Шевченка — Свято-Покровський собор.Прощання та поховання:• Свято-Покровський собор: Заупокійне богослужіння.• Піша хода від собору: вул. Шевченка до БК ім. М. Ковальова.• БК ім. М. Ковальова: Зупинка траурної процесії. Хвилина мовчання під звуки «Плине кача».• Піша хода до озера «Молодіжне»: вул. Шевченка — озеро «Молодіжне» (посадка на транспорт).• Алея Слави (міське кладовище): Поховання Героя з військовими почестями.«Закликаємо жителів міста створити «живий коридор» та схилити голови перед подвигом Олександра. Цей день у громаді оголошено днем скорботи. Герої не вмирають! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.