Нова втрата: на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Кувшиновим
Сьогодні, 12:12
Ківерцівська громада на Волині – у скорботі. Завтра, 24 січня, краяни проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Кувшинова.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Завтра, 24 січня 2026 року, ківерчани прощатимуться із земляком, мужнім захисником України — Кувшиновим Олександром Валерійовичем (24.05.1979 – 13.04.2025).
«Запрошуємо мешканців громади гідно вшанувати пам'ять загиблого воїна та долучитися до спільної молитви», - закликали в міськраді.
Розпорядок чину похорону (24 січня):
• 09:30 — виїзд із моргу м. Луцьк (вул. Стефаника, 3а).
• Орієнтовно 09:50 — молитва біля рідної домівки у Луцьку (пр. Соборності, 16).
• Орієнтовно 10:30 — зустріч траурної процесії у м. Ківерці (перехрестя вулиць Пилипа Орлика та Луцька). Зупинка та спільна молитва.
Маршрут супроводу до дому: вул. Луцька – Костюшка – Княгині Ольги – Соборності – Прилісна – Корольова, 21.
Молитва за упокій: біля рідної домівки у Ківерцях (вул. Корольова, 21).
Від дому Героя траурна процесія вирушить за наступним маршрутом:
Пішою ходою: вул. Корольова, 21 — Прилісна — Соборності, 40 (магазин «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», посадка на транспорт);
Транспортом: вул.Соборності — Грушевського — Луцька — Романа Шухевича — Залізнична — Літописна — Незалежності — Шевченка — Свято-Покровський собор.
Прощання та поховання:
• Свято-Покровський собор: Заупокійне богослужіння.
• Піша хода від собору: вул. Шевченка до БК ім. М. Ковальова.
• БК ім. М. Ковальова: Зупинка траурної процесії. Хвилина мовчання під звуки «Плине кача».
• Піша хода до озера «Молодіжне»: вул. Шевченка — озеро «Молодіжне» (посадка на транспорт).
• Алея Слави (міське кладовище): Поховання Героя з військовими почестями.
«Закликаємо жителів міста створити «живий коридор» та схилити голови перед подвигом Олександра. Цей день у громаді оголошено днем скорботи. Герої не вмирають! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.
