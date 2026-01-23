Кремль вимагає від України вивести армію з Донбасу

Кремль продовжує вимагати від України виведення військ із Донбасу для мирних переговорів.

Кремлівський речник Дмітрій Пєсков перед зустріччю української, американської і російської делегацій в ОАЕ заявив, що позиція Росії "добре відома", пише LB.ua з посиланням на AFP The Guardian.

Він сказав, що "українські війська повинні вийти з території Донбасу. Вони повинні бути виведені звідти".

"Це дуже важлива умова", – додав Пєсков.

Риторика кремлівського речника свідчить про те, що Росія продовжує висувати максималістські вимоги, попри спроби США закінчити війну.

Переговори України, США і Росії

23-24 січня в ОАЕ пройдуть перші з липня тристоронні переговори України, Росії і США. Українську сторону представлятиме розширена делегація, що складатиметься з Кирила Буданова, Рустема Умєрова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова і Вадима Скібіцького.

Росію, згідно з її заявами, представлятимуть представники міністерства оборони.

Про ці переговори домовилися на вчорашній зустрічі американського та українського президентів.

Володимир Зеленський сказав, що це будуть переговори технічних команд.

Минулі тристоронні зустрічі трьох країн проходили в липні. З росіянами не вдалося домовитися про закінчення війни. Єдиним позитивним результатом були обміни військовополонених і повернення з заручників цивільних українців.

Однак зрештою Росія знову почала блокувати обмінний процес: заплановані на грудень обміни вона зірвала.

