Кремль вимагає від України вивести армію з Донбасу





Кремлівський речник Дмітрій Пєсков перед зустріччю української, американської і російської делегацій в ОАЕ заявив, що позиція Росії "добре відома", пише



Він сказав, що "українські війська повинні вийти з території Донбасу. Вони повинні бути виведені звідти".



"Це дуже важлива умова", – додав Пєсков.



Риторика кремлівського речника свідчить про те, що Росія продовжує висувати максималістські вимоги, попри спроби США закінчити війну.



Переговори України, США і Росії



23-24 січня в ОАЕ пройдуть перші з липня тристоронні переговори України, Росії і США. Українську сторону представлятиме розширена делегація, що складатиметься з Кирила Буданова, Рустема Умєрова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова і Вадима Скібіцького.



Росію, згідно з її заявами, представлятимуть представники міністерства оборони.



Про ці переговори домовилися на вчорашній зустрічі американського та українського президентів.



Володимир Зеленський сказав, що це будуть переговори технічних команд.



Минулі тристоронні зустрічі трьох країн проходили в липні. З росіянами не вдалося домовитися про закінчення війни. Єдиним позитивним результатом були обміни військовополонених і повернення з заручників цивільних українців.



Однак зрештою Росія знову почала блокувати обмінний процес: заплановані на грудень обміни вона зірвала.

