На Волині СБУ зловила організаторку «ухилянтської схеми»
Сьогодні, 09:03
Працівники СБУ викрили членкиню громадської організації на хабарництві - жінка намагалася налагодити незаконний канал для виїзду ухилянтів за кордон.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
За матеріалами справи, 42-річна волинянка обіцяла потенційним «клієнтам» виготовити фіктивні медичні документи та сприяти в оформленні інвалідності третьої групи для уникнення мобілізації.
Свої “послуги” фігурантка оцінював у 16 тис. дол. США з особи.
Правоохоронці затримали зловмисницю у Ковелі під час отримання нею першого траншу хабаря у розмірі 10 тис. дол. США.
За матеріалами СБУ фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі співробітниками обласного УСР та ГУ НП за процесуального керівництва обласної прокуратури
