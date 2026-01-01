Оголошено претендентів на "Оскар 2026": повний список номінантів





Про це пише



Найкраща чоловіча роль



Тімоті Шаламе - "Марті Супрім"

Леонардо ДіКапріо - "Одна битва за іншою"

Ітан Гоук - "Блакитний Місяць"

Майкл Б. Джордан - "Грішники"

Ваґнер Моура - "Таємний агент"



Найкраща чоловіча роль другого плану



Бенісіо Дель Торо - "Одна битва за іншою"

Джейкоб Елорді - "Франкенштейн"

Делрой Ліндо - "Грішники"

Шон Пенн - "Одна битва за іншою"

Стеллан Скашгорд - "Сентиментальна цінність"



Найкраща жіноча роль



Джессі Баклі - "Гамнет"

Роуз Бірн - "If I Had Legs I'd Kick You"

Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"

Емма Стоун - "Бугонія"



Найкраща жіноча роль другого плану



Елль Фаннінг - "Сентиментальна цінність"

Інга Ібсдоттер Ліллеос - "Сентиментальна цінність"

Емі Медіган - "Зброя"

Вунмі Мосаку - "Грішники"

Теяна Тейлор - "Одна битва за іншою"



Найкращий фільм



"Бугонія"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Одна битва за іншою"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

"Потягові мрії"

F1



Найкраща режисерська робота

Хлоя Чжао - "Гамнет"

Джош Сафді - "Марті Супрім"

Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"

Йоакім Трієр - "Сентиментальна цінність"

Раян Куглер - "Грішники"



Найкращий анімаційний фільм



"Арко"

"Еліо"

"K-Pop Мисливиці на демонів"

"Маленька Амелі або Характер дощу"

"Зоотрополіс 2"



Найкращий міжнародний фільм



"Таємний агент" - Бразилія

"It Was Just an Accident" - Франція

"Сентиментальна цінність" - Норвегія

"Сират" - Іспанія

"The Voice of Hind Rajab" - Туніс



Найкращий оригінальний сценарій



"Блакитний Місяць"

It Was Just an Accident

"Марті Супрім"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"



Найкращий адаптований сценарій



"Бугонія"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Одна битва за іншою"

"Потяг мрій".



Найкращий документальний повнометражний фільм



"The Alabama Solution"

"Mr. Nobody against Putin"

"Come See Me in the Good Light"

"Cutting through Rocks"

"The Perfect Neighbor"



Найкращий документальний короткометражний фільм



"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and Are Gone"

"All the Empty Rooms"

"The Devil Is Busy"

"Perfectly a Strangeness"



Найкращий звук



"Франкенштейн"

"Одна битва за іншою"

"Грішники"

"Сират"

F1



Найкращий грим і зачіски



"Франкенштейн"

"Кокухо"

"Марті Супрім"

"Грішники"

"Незламний"

"Гидка сестра"



Найкращий дизайн костюмів



"Аватар 3"

"Гамнет"

"Марті Супрім"

"Франкенштейн"

"Грішники"



Найкращі візуальні ефекти



"Аватар 3"

F1

"Автобус у вогні"

"Грішники"

"Світ Юрського періоду: Відродження"



Також стрічки змагаються в номінаціях за найкращу музику, оригінальну пісню, монтаж та роботу художника-постановника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 98-му церемонію вручення премії "Оскар", яка відбудеться 15 березня 2026 року. До списку претендентів увійшли як гучні голлівудські проєкти, так і міжнародні стрічки, що вже встигли наробити галасу.Про це пише РБК-Україна з посиланням на The 98th Academy Awards.Найкраща чоловіча рольТімоті Шаламе - "Марті Супрім"Леонардо ДіКапріо - "Одна битва за іншою"Ітан Гоук - "Блакитний Місяць"Майкл Б. Джордан - "Грішники"Ваґнер Моура - "Таємний агент"Найкраща чоловіча роль другого плануБенісіо Дель Торо - "Одна битва за іншою"Джейкоб Елорді - "Франкенштейн"Делрой Ліндо - "Грішники"Шон Пенн - "Одна битва за іншою"Стеллан Скашгорд - "Сентиментальна цінність"Найкраща жіноча рольДжессі Баклі - "Гамнет"Роуз Бірн - "If I Had Legs I'd Kick You"Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"Емма Стоун - "Бугонія"Найкраща жіноча роль другого плануЕлль Фаннінг - "Сентиментальна цінність"Інга Ібсдоттер Ліллеос - "Сентиментальна цінність"Емі Медіган - "Зброя"Вунмі Мосаку - "Грішники"Теяна Тейлор - "Одна битва за іншою"Найкращий фільм"Бугонія""Франкенштейн""Гамнет""Марті Супрім. Геній комбінацій""Одна битва за іншою""Таємний агент""Сентиментальна цінність""Грішники""Потягові мрії"F1Найкраща режисерська роботаХлоя Чжао - "Гамнет"Джош Сафді - "Марті Супрім"Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"Йоакім Трієр - "Сентиментальна цінність"Раян Куглер - "Грішники"Найкращий анімаційний фільм"Арко""Еліо""K-Pop Мисливиці на демонів""Маленька Амелі або Характер дощу""Зоотрополіс 2"Найкращий міжнародний фільм"Таємний агент" - Бразилія"It Was Just an Accident" - Франція"Сентиментальна цінність" - Норвегія"Сират" - Іспанія"The Voice of Hind Rajab" - ТунісНайкращий оригінальний сценарій"Блакитний Місяць"It Was Just an Accident"Марті Супрім""Сентиментальна цінність""Грішники"Найкращий адаптований сценарій"Бугонія""Франкенштейн""Гамнет""Одна битва за іншою""Потяг мрій".Найкращий документальний повнометражний фільм"The Alabama Solution""Mr. Nobody against Putin""Come See Me in the Good Light""Cutting through Rocks""The Perfect Neighbor"Найкращий документальний короткометражний фільм"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud""Children No More: Were and Are Gone""All the Empty Rooms""The Devil Is Busy""Perfectly a Strangeness"Найкращий звук"Франкенштейн""Одна битва за іншою""Грішники""Сират"F1Найкращий грим і зачіски"Франкенштейн""Кокухо""Марті Супрім""Грішники""Незламний""Гидка сестра"Найкращий дизайн костюмів"Аватар 3""Гамнет""Марті Супрім""Франкенштейн""Грішники"Найкращі візуальні ефекти"Аватар 3"F1"Автобус у вогні""Грішники""Світ Юрського періоду: Відродження"Також стрічки змагаються в номінаціях за найкращу музику, оригінальну пісню, монтаж та роботу художника-постановника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію