Як у Центральному парку в Луцьку рятують рибу





Про це Тарас Куньчик.



На початку січня працівники комунального підприємства "Парки та сквери міста Луцька" прорубали понад 50 ополонок на водоймах парку. Зі слів Тараса Куньчика, кількість ополонок поки не збільшували.



"Зараз достатньо тих ополонок, що були. Але рівень кисню падає. Комунальні підприємства Луцька насичували ці ополонки киснем за допомогою повітродувок, вставляли очерет", — розповів Тарас Куньчик.



Під час обстеження меліоративних каналів у центральному парку зафіксували критично низький вміст розчиненого кисню у воді — 2,7 мг/л при нормі 3–6 мг/л, що може становити загрозу для окремих видів риб. Для покращення газообміну у водоймах провели аерацію, облаштували ополонки та очистили лід від снігу.



Керівник Волинського рибоохоронного патруля також зазначив, що станом на 22 січня інформації про задуху риби на інших водоймах області не надходило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку рятують від зимової задухи рибу. Через суцільний лід у водоймах фіксують зниження рівня кисню, однак загибелі риби наразі не виявили.Про це Суспільному 22 січня розповів керівник Волинського рибоохоронного патруляНа початку січня працівники комунального підприємства "Парки та сквери міста Луцька" прорубали понад 50 ополонок на водоймах парку. Зі слів Тараса Куньчика, кількість ополонок поки не збільшували."Зараз достатньо тих ополонок, що були. Але рівень кисню падає. Комунальні підприємства Луцька насичували ці ополонки киснем за допомогою повітродувок, вставляли очерет", — розповів Тарас Куньчик.Під час обстеження меліоративних каналів у центральному парку зафіксували критично низький вміст розчиненого кисню у воді — 2,7 мг/л при нормі 3–6 мг/л, що може становити загрозу для окремих видів риб. Для покращення газообміну у водоймах провели аерацію, облаштували ополонки та очистили лід від снігу.Керівник Волинського рибоохоронного патруля також зазначив, що станом на 22 січня інформації про задуху риби на інших водоймах області не надходило.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію