«Укрзалізниця» через обстріли змінила графік руху понад 200 потягів





Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише



В УЗ пояснили, що новий розроблений графік "покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах".



"Якщо ви придбали квиток на один із двох наступних поїздів, зауважте змінений графік відправки:



• №9 Київ – Будапешт (09:43 замість 11:05)



• №749 Київ – Відень (12:33 замість 13:05)



У ваших квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просимо бути уважними і звірити час на офіційних каналах "Укрзалізниці"", - йдеться в повідомленні.



В "Укрзалізниці" додали, що оновлений графік потягів можна дізнатися в застосунку та на сайті УЗ, а також на інформаційних табло вокзалів.



Повідомлялося, що "Укрзалізниця" розпочинає імпорт електроенергії, цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання.



16 січня стало відомо, що на залізничних вокзалах "Укрзалізниці" вже працює 97 опорних пунктів незламності.

