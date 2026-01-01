Скільки Луцьк витрачає щодня на перебування дітей у садочках

На засіданні виконкому Луцької міської ради затвердили фінансовий норматив на одного одержувача послуг у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності на 2026 рік.

Рішення врегульовує порядок оплати за утримання дітей у дитсадках Луцької міської територіальної громади, розповів 21 січня директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, - пише Суспільне.

Як йдеться у додатку до рішення, фінансовий норматив на день перебування у різних садочках коливається від 340 гривень до 1535 гривень.
"Така різниця формується через різну кількість дітей у садочках, площу приміщень, наявність басейнів, від яких залежить вартість оплати комунальних послуг, кількість працівників, якість харчування та спеціалізацію закладів компенсуючого типу", — пояснив Віталій Бондар.

У Луцькій міській територіальній громаді є 50 дошкільних навчальних закладів, в яких навчаються 8,5 тисяч дітей. З них — 350 дітей не є мешканцями громади, а живуть у приміських, каже Віталій Бондар.

У зв’язку з цим виникла необхідність звернутися до інших громад з питанням щодо відшкодування коштів за утримання таких дітей у ЗДО, адже фінансування та утримання закладів дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади здійснюється коштом міського бюджету.

