Скільки Луцьк витрачає щодня на перебування дітей у садочках





Рішення врегульовує порядок оплати за утримання дітей у дитсадках Луцької міської територіальної громади, розповів 21 січня директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, - пише



Як йдеться у додатку до рішення, фінансовий норматив на день перебування у різних садочках коливається від 340 гривень до 1535 гривень.



"Така різниця формується через різну кількість дітей у садочках, площу приміщень, наявність басейнів, від яких залежить вартість оплати комунальних послуг, кількість працівників, якість харчування та спеціалізацію закладів компенсуючого типу", — пояснив Віталій Бондар.



У Луцькій міській територіальній громаді є 50 дошкільних навчальних закладів, в яких навчаються 8,5 тисяч дітей. З них — 350 дітей не є мешканцями громади, а живуть у приміських, каже Віталій Бондар.



У зв’язку з цим виникла необхідність звернутися до інших громад з питанням щодо відшкодування коштів за утримання таких дітей у ЗДО, адже фінансування та утримання закладів дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади здійснюється коштом міського бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На засіданні виконкому Луцької міської ради затвердили фінансовий норматив на одного одержувача послуг у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності на 2026 рік.Рішення врегульовує порядок оплати за утримання дітей у дитсадках Луцької міської територіальної громади, розповів 21 січня директор департаменту освіти Луцької міської ради, - пише Суспільне. Як йдеться у додатку до рішення, фінансовий норматив на день перебування у різних садочках коливається від 340 гривень до 1535 гривень."Така різниця формується через різну кількість дітей у садочках, площу приміщень, наявність басейнів, від яких залежить вартість оплати комунальних послуг, кількість працівників, якість харчування та спеціалізацію закладів компенсуючого типу", — пояснив Віталій Бондар.У Луцькій міській територіальній громаді є 50 дошкільних навчальних закладів, в яких навчаються 8,5 тисяч дітей. З них — 350 дітей не є мешканцями громади, а живуть у приміських, каже Віталій Бондар.У зв’язку з цим виникла необхідність звернутися до інших громад з питанням щодо відшкодування коштів за утримання таких дітей у ЗДО, адже фінансування та утримання закладів дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади здійснюється коштом міського бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію