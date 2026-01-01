На Волині під час пожежі будинку загинув 59-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Замшани та Видраниця.



Вогнеборці за допомогою водяних стволів о 23:17 ліквідували займання.



На жаль, на місці події було виявлено тіло 59-річного чоловіка.



Причину пожежі встановлюють фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 січня о 21:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Замшани Забродівської громади Ковельського району горить житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Замшани та Видраниця.Вогнеборці за допомогою водяних стволів о 23:17 ліквідували займання.На жаль, на місці події було виявлено тіло 59-річного чоловіка.Причину пожежі встановлюють фахівці.

