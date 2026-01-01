На Волині під час пожежі будинку загинув 59-річний чоловік
Сьогодні, 13:36
22 січня о 21:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Замшани Забродівської громади Ковельського району горить житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Замшани та Видраниця.
Вогнеборці за допомогою водяних стволів о 23:17 ліквідували займання.
На жаль, на місці події було виявлено тіло 59-річного чоловіка.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Замшани та Видраниця.
Вогнеборці за допомогою водяних стволів о 23:17 ліквідували займання.
На жаль, на місці події було виявлено тіло 59-річного чоловіка.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині з 26 січня школярі повертаються на очне навчання
Сьогодні, 13:40
На Волині під час пожежі будинку загинув 59-річний чоловік
Сьогодні, 13:36
Швидкісний поїзд з Луцька до Києва скасували
Сьогодні, 13:04