На Волині під час пожежі будинку загинув 59-річний чоловік
22 січня о 21:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Замшани Забродівської громади Ковельського району горить житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події було скеровано рятувальників із селища Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Замшани та Видраниця.

Вогнеборці за допомогою водяних стволів о 23:17 ліквідували займання.

На жаль, на місці події було виявлено тіло 59-річного чоловіка.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
