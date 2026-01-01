На Волині з 26 січня школярі повертаються на очне навчання





Про це Роман Романюк.



Як нагадав він, 16 січня 2026 року через складні погодні умови в області було прийнято рішення всім закладам загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти продовжити дистанційну форму навчання або зимові канікули.



"Наразі погодні умови покращилися. Дуже низьких температур більше не очікується. Стовпчик термометра максимально знижуватиметься до -7 градусів вночі. Завтра та післязавтра також очікується приріст снігового покриву на 3-5 см, ожеледь та налипання мокрого снігу. З неділі температура вдень становитиме +3 і збережеться до кінця місяця.



Щодо вимкнення електроенергії, яка також впливає на навчальний процес, то яка ситуація у регіоні розповів технічний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Віктор Степанець. За його словами, енергетична система держави переживає складний період. Тож для стабілізації роботи енергосистеми усюди працюють графіки аварійних та погодинних відключень. На Волині ситуація залишається непростою, але стабільною.



Зважаючи на це та звернення батьків і тергромад Волинської області, до попереднього рішення комісії з питань ТЕБ та НС внесли зміни і таким чином дозволили територіальним громадам відновити очне навчання, де цього дозволяє ситуація, з 26 січня 2026 року", - зазначив Роман Романюк.



Водночас, він закликав керівників місцевої влади зважати на температурний режим у навчальних закладах та умови доїзду.

Сьогодні у Луцьку під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС внесли зміни щодо рішення про роботу закладів освіти до 1 лютого.

