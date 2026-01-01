Журналісти показали Успенський собор у Володимирі після виселення УПЦ МП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:32
Порожні приміщення, сміття, зірване майно та разючий контраст між побутом владики і семінаристів — такою побачили територію Успенського собору та будівлі єпархії у Володимирі після виїзду української православної церкви московського патріархату.
Журналісти БУГу відвідали Успенський собор у Володимирі та приміщення, які раніше використовувала українська православна церква московського патріархату. Побачене залишає більше запитань, ніж відповідей.
У соборі та допоміжних приміщеннях — повна порожнеча і сліди поспіху. Скрізь сміття: пластикові стаканчики й тарілки, пляшки, скляні банки, картонні коробки, пінопласт, шмаття, побиті іграшки. У шафках — лише порожні рамки та пакувальні матеріали. Залишилися покинутий хліб, велика каструля з цукром, вазон та календарі російською мовою.
У будинку єпархії, де проживав владика, приміщення повністю спорожнілі. Демонтовані навіть деякі цінні люстри. Кімнати, де зберігалися не особисті речі кліриків, а майно та книги єпархії, — також пусті. На території храму, просто неба, залишили покинуту побутову техніку.
Окремо вражає контраст умов проживання. Якщо приміщення владики виглядали облаштованими і комфортними, то кімнати семінаристів — у занедбаному стані. Підвальне приміщення, обсипана штукатурка, поцвілий душ та загалом неналежні умови для проживання. Цей дисбаланс у побуті кидається у око і виглядає особливо гостро на тлі статусу духовного навчального закладу.
Як з’ясувалося, у цьому приміщенні була облаштована лазня — нині вона повністю демонтована: дошки зірвані – залишився лише невеликий басейн. Також у деяких кімнатах залишилися пляшки з-під алкоголю.
Показовою деталлю стали навіть святкові кульки, які досі лежать у приміщеннях ще з часу виселення — поряд зі сміттям і покинутими речами.
Всі приміщення комплексу наразі опалюються, що дозволяє зберегти будівлі. Важливо зазначити, що комплекс був опечатаний, і після виїзду упц мп до нього ніхто не заходив. Тобто все, що побачили журналісти, — це саме ті умови, в яких жили та які після себе залишили попередні користувачі.
Побачене вкотре порушує питання відповідальності за використання історичної пам’ятки національного значення та реальних умов, у яких проживали як духовні лідери, так і семінаристи.
Нагадаємо, що 31 січня 2026 року в Успенському соборі відбудеться перша Божественна літургія після передачі храму Православній Церкві України, яку очолить Предстоятель ПЦУ, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Ця літургія має стати історичною подією для місцевої громади та всієї єпархії.
Наразі храм і прилеглі приміщення потребують відновлення та впорядкування.
Усіх, хто має можливість допомогти, просять звертатися до знайомих священників і долучатися разом.
