Загинув у Курській області: завтра у Луцьку прощатимуться із воїном Віталієм Дудою
У суботу, 24 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Дуди Віталія Володимировича (12.05.1990 року народження), який загинув 21 лютого 2025 року в районі населеного пункту Свердлікове Курської області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Завтра, 24 січня, о 10 годині тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на вулиці Привокзальна, 13, де проживав Герой, а потім до храму.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

"Схиляємо голови перед нашим Героєм. Щиро співчуваємо родині та близьким Віталія Дуди. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!" - зазначають у громаді.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

