У ніч на 1 січня гасили пожежі під повторними обстрілами: у Луцьку відзначили рятувальників
Сьогодні Луцький міський голова зустрівся з працівниками ДСНС, які були залучені до ліквідації пожежі внаслідок масованого комбінованого обстрілу території нашої громади з 31 грудня на 1 січня.

Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторніці у телеграмі.

У ніч, коли багато українців були разом з сім’ями, зустрічали новий рік, ці хлопці ліквідовували наслідки чергової атаки російської федерації. У складних умовах, під повторними обстрілами, завдяки вмілим і швидким діям особового складу, вдалось запобігти поширенню пожежі, зменшити негативний влив на довкілля та ліквідувати вогонь у найкоротший час.

"Подякував нашим рятувальникам за роботу і сміливість, адже їхня професія дуже складна і небезпечна, стресова й виснажлива навіть у мирний час. А в час війни, коли постійно мають справу з надзвичайними подіями, вони ризикують своїм життям, щоб врятувати чиєсь!

За особисту мужність і відвагу, проявлені під час ліквідації наслідків обстрілу, за високий професіоналізм, а також вагомий внесок у захист життя мешканців Луцької громади, вручив 11-м працівникам ДСНС подяки та сертифікати на 10 тисяч гривень кожному", - зазначив Ігор Поліщук.

