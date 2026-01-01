У ніч на 1 січня гасили пожежі під повторними обстрілами: у Луцьку відзначили рятувальників





Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторніці у телеграмі.



У ніч, коли багато українців були разом з сім’ями, зустрічали новий рік, ці хлопці ліквідовували наслідки чергової атаки російської федерації. У складних умовах, під повторними обстрілами, завдяки вмілим і швидким діям особового складу, вдалось запобігти поширенню пожежі, зменшити негативний влив на довкілля та ліквідувати вогонь у найкоротший час.



"Подякував нашим рятувальникам за роботу і сміливість, адже їхня професія дуже складна і небезпечна, стресова й виснажлива навіть у мирний час. А в час війни, коли постійно мають справу з надзвичайними подіями, вони ризикують своїм життям, щоб врятувати чиєсь!



За особисту мужність і відвагу, проявлені під час ліквідації наслідків обстрілу, за високий професіоналізм, а також вагомий внесок у захист життя мешканців Луцької громади, вручив 11-м працівникам ДСНС подяки та сертифікати на 10 тисяч гривень кожному", - зазначив Ігор Поліщук.



