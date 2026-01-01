На Волині водійка мікроавтобуса з'їхала в кювет та перекинулася: рятувальники деблокували шістьох людей





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



23 січня о 13:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Новосілки Володимирського району.



Рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир, використовуючи електричні розтискачі, від’єднали акумуляторну батарею для недопущення загоряння та провели деблокування шести осіб, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги.



Як розповіла телефоном



"Водійка не впоралася з керуванням, з'їхала в кювет та авто перекинулося. П'ятеро пасажирів доставили у лікарню Володимира, трьох — у Нововолинську лікарню. Наразі їх оглядають лікарі і за ступенем травм будуть приймати рішення про їх госпіталізацію", — сказала Марина Балдич.



На місці ДТП працюють слідчі, додала інспекторка.



