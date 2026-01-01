Орденами «За мужність» нагородили двох поліцейських з Волині
Сьогодні, 19:09
Бійці поліції Волині отримали державні відзнаки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Їх під час наради вручив начальник ГУНП у Волинській області Олег Сліпчук.
Зокрема, відзнакою Президента – орденом «За мужність» ІІІ ст. нагороджено майора Олександра Нікітюка, бійця стрілецького батальйону.
Таку ж відзнаку отримав Дмитро Киричук, ветеран ОШБ «Лють», який нині, після важкого поранення, служить помічником чергового в Луцькому РУП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Їх під час наради вручив начальник ГУНП у Волинській області Олег Сліпчук.
Зокрема, відзнакою Президента – орденом «За мужність» ІІІ ст. нагороджено майора Олександра Нікітюка, бійця стрілецького батальйону.
Таку ж відзнаку отримав Дмитро Киричук, ветеран ОШБ «Лють», який нині, після важкого поранення, служить помічником чергового в Луцькому РУП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Орденами «За мужність» нагородили двох поліцейських з Волині
Сьогодні, 19:09
На Волині водійка мікроавтобуса з'їхала в кювет та перекинулася: рятувальники деблокували шістьох людей
Сьогодні, 17:00
За Тимошенко сплатили 33 мільйони грн застави
Сьогодні, 16:41
У ніч на 1 січня гасили пожежі під повторними обстрілами: у Луцьку відзначили рятувальників
Сьогодні, 16:33