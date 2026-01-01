Орденами «За мужність» нагородили двох поліцейських з Волині





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Їх під час наради вручив начальник ГУНП у Волинській області Олег Сліпчук.



Зокрема, відзнакою Президента – орденом «За мужність» ІІІ ст. нагороджено майора Олександра Нікітюка, бійця стрілецького батальйону.



Таку ж відзнаку отримав Дмитро Киричук, ветеран ОШБ «Лють», який нині, після важкого поранення, служить помічником чергового в Луцькому РУП.





