За Тимошенко сплатили 33 мільйони грн застави

Юлію Тимошенко, підозрювану в корупції, внесли заставу.



Про це пише Transparency International із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду, повідомляє



Раніше Тимошенко казала, що хоче оскаржувати рішення суду, за яким їй і призначили заставу. За її словами, через блокування її рахунків і рахунків її чоловіка вона не зможе сплатити таку суму, бо на цю хвилину таких грошей не має.



Якщо її апеляція не змінить рішення, то депутатка казала, що попросить зібрати гроші на заставу у друзів і колег, цитувала «Українська правда».



Нагадаємо, антикорупційні органи повідомили про викриття лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на пропозиції дати хабар депутатам за голосування за або проти конкретних законопроєктів.



Правоохоронці показали шматок розмови Тимошенко з неназваним парламентарем, де йшлося про розгляд кадрових рішень. Також вони знайшли повідомлення політикині, з якого випливає, що вказівки щодо призначень стосувалися останніх змін в уряді — призначень Михайла Федорова й Дениса Шмигаля на нові посади — та відставки Василя Малюка з посади голови СБУ.



Тимошенко підтвердила повідомлення медіа про обшуки в партійному офісі її політсили, але відкинула всі звинувачення.



16 січня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Тимошенко — їй призначили заставу розміром понад 33 мільйони гривень. ВАКС також дозволив арештувати майно Юлії Тимошенко, вилучене під час обшуків, і майно, оформлене на її чоловіка, Олександра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За народну депутатку, підозрювану в корупції, внесли заставу.Про це пише Transparency International із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду, повідомляє Громадське Раніше Тимошенко казала, що хоче оскаржувати рішення суду, за яким їй і призначили заставу. За її словами, через блокування її рахунків і рахунків її чоловіка вона не зможе сплатити таку суму, бо на цю хвилину таких грошей не має.Якщо її апеляція не змінить рішення, то депутатка казала, що попросить зібрати гроші на заставу у друзів і колег, цитувала «Українська правда».Нагадаємо, антикорупційні органи повідомили про викриття лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на пропозиції дати хабар депутатам за голосування за або проти конкретних законопроєктів.Правоохоронці показали шматок розмови Тимошенко з неназваним парламентарем, де йшлося про розгляд кадрових рішень. Також вони знайшли повідомлення політикині, з якого випливає, що вказівки щодо призначень стосувалися останніх змін в уряді — призначеньна нові посади — та відставкиз посади голови СБУ.Тимошенко підтвердила повідомлення медіа про обшуки в партійному офісі її політсили, але відкинула всі звинувачення.16 січня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Тимошенко — їй призначили заставу розміром понад 33 мільйони гривень. ВАКС також дозволив арештувати майно Юлії Тимошенко, вилучене під час обшуків, і майно, оформлене на її чоловіка,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію