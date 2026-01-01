У Луцьку «зимову тисячу» можна витратити в АТБ





Відтепер у магазинах цієї торгівельної мережі можна розраховуватися коштами «зимової тисячі» та «Національного кешбеку», повідомляють у Мінекономіки, пише



Наразі програма вже працює у луцьких магазинах. Товари, які можна оплатити Нацкешбеком, мають маркування «Зроблено в Україні».



У яких ще магазинах можна розрахуватися «зимовою тисячею»

Окрім АТБ, до програми долучилися ще кілька ритейлерів: «Таврія В» (зокрема делікатес-маркети «Космос» і супермаркети «Пюре»), «Дивоцін» та «ЛотОК». Загалом це майже 1650 нових торгових точок.



Наразі продукти українського виробництва за кошти програм доступні майже у трьох тисячах магазинів по всій Україні, зокрема в мережах:



Auchan;



Spar;



Varus;



Torba;



«Сім23» та «Сімі»;



«Близенько»;



Novus;



Liga Prim;



мережах Fozzy Group — «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! , Fozzy;



АТБ;



«Таврія В»;



«ЛотОК».



Також розрахуватися коштами «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» можна онлайн — на платформах Rozetka та Maudau.



Найближчим часом до програми планують приєднати мережі «Епіцентр» і «Рукавичка».



Окрім продуктів, кошти «Зимової підтримки» можна витратити на:

комунальні послуги;



поштові відправлення;



лікарські засоби та медичні вироби;



книжки та іншу друковану продукцію;



благодійність, зокрема для підтримки ЗСУ та інших доброчинних проєктів.



Нагадаємо, коштами «Національного кешбеку» не можна розрахуватись за підакцизні товари.



Перелік товарів, які можна придбати за гроші «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку», опублікований на порталах Zyma та «Зроблено в Україні«.



Крім того, перевірити участь товару в програмі можна через застосунок Дія — за допомогою сканера штрихкодів у розділі «Національний кешбек».



До слова, заявки на отримання «зимової тисячі» більше не приймають.



Нараховані кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року. Залишок після цього терміну повернуть до державного бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мережа супермаркетів АТБ долучилася до програми «Зимова підтримка».Відтепер у магазинах цієї торгівельної мережі можна розраховуватися коштами «зимової тисячі» та «Національного кешбеку», повідомляють у Мінекономіки, пише misto.media Наразі програма вже працює у луцьких магазинах. Товари, які можна оплатити Нацкешбеком, мають маркування «Зроблено в Україні».У яких ще магазинах можна розрахуватися «зимовою тисячею»Окрім АТБ, до програми долучилися ще кілька ритейлерів: «Таврія В» (зокрема делікатес-маркети «Космос» і супермаркети «Пюре»), «Дивоцін» та «ЛотОК». Загалом це майже 1650 нових торгових точок.Наразі продукти українського виробництва за кошти програм доступні майже у трьох тисячах магазинів по всій Україні, зокрема в мережах:Auchan;Spar;Varus;Torba;«Сім23» та «Сімі»;«Близенько»;Novus;Liga Prim;мережах Fozzy Group — «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! , Fozzy;АТБ;«Таврія В»;«ЛотОК».Також розрахуватися коштами «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» можна онлайн — на платформах Rozetka та Maudau.Найближчим часом до програми планують приєднати мережі «Епіцентр» і «Рукавичка».Окрім продуктів, кошти «Зимової підтримки» можна витратити на:комунальні послуги;поштові відправлення;лікарські засоби та медичні вироби;книжки та іншу друковану продукцію;благодійність, зокрема для підтримки ЗСУ та інших доброчинних проєктів.Нагадаємо, коштами «Національного кешбеку» не можна розрахуватись за підакцизні товари.Перелік товарів, які можна придбати за гроші «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку», опублікований на порталах Zyma та «Зроблено в Україні«.Крім того, перевірити участь товару в програмі можна через застосунок Дія — за допомогою сканера штрихкодів у розділі «Національний кешбек».До слова, заявки на отримання «зимової тисячі» більше не приймають.Нараховані кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року. Залишок після цього терміну повернуть до державного бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію