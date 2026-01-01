Закінчив свій земний шлях відомий волинський музикант Сергій Шишкін
Сьогодні, 14:00
Сумна звістка сколихнула громаду Володимира – на 68 році життя перестало битися серце видатного музиканта, почесного громадянина міста, заслуженого майстра народної творчості України, композитора автора-виконавця та волонтера Сергія Євгенійовича Шишкіна.
Про це повідомили у Володимирській міській раді та його син Сергій.
"Сьогодні зранку батько Сергій Шишкін закінчив свій земний шлях. Пішов раптово уві сні. Після майже річної розлуки вони з мамою знову разом", - написав Сергій Євгенійович.
ДОВІДКОВО
Сергій Євгенійович Шишкін народився 26 червня 1958 року у місті Володимирі. Він був яскравою і самобутньою постаттю українського культурного простору – композитором, вільним музикантом, поетом, автором і виконавцем, чия творчість глибоко перепліталася з історією, духом і сучасністю України.
За вагомий внесок у розвиток культурного життя міста Сергію Євгенійовичу було присвоєно звання Почесного громадянина міста.
З початком відновлення незалежності української держави Сергій Шишкін активно долучився до фестивального руху, ставши учасником та лауреатом фестивалів «Оберіг», «Червона Рута», міжнародного фестивалю «Білі вітрила». У 1994 році він заснував, на той час ще, у Володимирі-Волинському, фестиваль молодіжної музики «Володимир», який протягом двадцяти років суттєво впливав на культурне життя всього регіону.
У 2018 році Указом Президента України за значний особистий внесок у державне та культурно-освітнє будівництво України Сергію Євгенійовичу Шишкіну було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».
Сергій Шишкін упорядкував, записав і частково видав сім україномовних аудіоальбомів та збірку поезій. Його пісні «Осіння пісня», «Босанова», «Одинак», «Западенська зима», «Давня любов» стали зразками стилю та глибини для поціновувачів української авторської пісні, а «Майданна колискова» увійшла до рейтингу кращих пісень Майдану. До останнього Сергій Євгенійович залишався активним у творчості, працюючи над восьмим авторським аудіоальбомом «Сергій Шишкін і друзі» та готуючи дев’ятий – «Сергій Шишкін. Найкраще».
Зазначається, що про дату поховання видатного відомого композитора повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
