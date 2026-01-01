Закінчив свій земний шлях відомий волинський музикант Сергій Шишкін

Сумна звістка сколихнула громаду Володимира – на 68 році життя перестало битися серце видатного музиканта, почесного громадянина міста, заслуженого майстра народної творчості України, композитора автора-виконавця та волонтераПро це повідомили у Володимирській міській раді та його син Сергій."Сьогодні зранку батько Сергій Шишкін закінчив свій земний шлях. Пішов раптово уві сні. Після майже річної розлуки вони з мамою знову разом", - написавСергій Євгенійович Шишкін народився 26 червня 1958 року у місті Володимирі. Він був яскравою і самобутньою постаттю українського культурного простору – композитором, вільним музикантом, поетом, автором і виконавцем, чия творчість глибоко перепліталася з історією, духом і сучасністю України.За вагомий внесок у розвиток культурного життя міста Сергію Євгенійовичу було присвоєно звання Почесного громадянина міста.З початком відновлення незалежності української держави Сергій Шишкін активно долучився до фестивального руху, ставши учасником та лауреатом фестивалів «Оберіг», «Червона Рута», міжнародного фестивалю «Білі вітрила». У 1994 році він заснував, на той час ще, у Володимирі-Волинському, фестиваль молодіжної музики «Володимир», який протягом двадцяти років суттєво впливав на культурне життя всього регіону.У 2018 році Указом Президента України за значний особистий внесок у державне та культурно-освітнє будівництво України Сергію Євгенійовичу Шишкіну було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».Сергій Шишкін упорядкував, записав і частково видав сім україномовних аудіоальбомів та збірку поезій. Його пісні «Осіння пісня», «Босанова», «Одинак», «Западенська зима», «Давня любов» стали зразками стилю та глибини для поціновувачів української авторської пісні, а «Майданна колискова» увійшла до рейтингу кращих пісень Майдану. До останнього Сергій Євгенійович залишався активним у творчості, працюючи над восьмим авторським аудіоальбомом «Сергій Шишкін і друзі» та готуючи дев’ятий – «Сергій Шишкін. Найкраще».Зазначається, що про дату поховання видатного відомого композитора повідомлять згодом.