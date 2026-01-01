На Черкащині загинули чотири поліціянти під час перестрілки із розшукуваним за вбивство
Сьогодні, 14:39
Четверо поліціянтів загинули під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства.
Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.
За його словами, під час затримання фігурант відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували його.
«Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліціянтів віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю», — написав Вигівський.
Так, загинули:
Сергій Сафронов — командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції.
Олександр Флорінський — заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції.
Денис Половинка — інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції.
Володимир Бойко — поліційний офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.
Окрім того, поранений ще один правоохоронець — поліційний офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.
За його словами, під час затримання фігурант відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували його.
«Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліціянтів віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю», — написав Вигівський.
Так, загинули:
Сергій Сафронов — командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції.
Олександр Флорінський — заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції.
Денис Половинка — інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції.
Володимир Бойко — поліційний офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.
Окрім того, поранений ще один правоохоронець — поліційний офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Черкащині загинули чотири поліціянти під час перестрілки із розшукуваним за вбивство
Сьогодні, 14:39
Материнська відвага та сила чекання: театральний анонс у Луцьку на 28 січня – 1 лютого
Сьогодні, 14:00
На Рівненській затримали 28-річну лучанку з наркотиками
Сьогодні, 13:38
Під завалами в Одесі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:02