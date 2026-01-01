На Черкащині загинули чотири поліціянти під час перестрілки із розшукуваним за вбивство

Четверо поліціянтів загинули під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства.Про це розповів голова Національної поліції УкраїниЗа його словами, під час затримання фігурант відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували його.«Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліціянтів віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю», — написав Вигівський.Так, загинули:— командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції.— заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції.— інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції.— поліційний офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.Окрім того, поранений ще один правоохоронець — поліційний офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.