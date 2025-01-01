Депутата Волиньради Тиводара випустили з СІЗО під заставу в 2 млн грн

Олександру Тиводару, якого підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних за кордон, змінили запобіжний захід. Його звільнили з-під варти під заставу.



Про це у відповідь на інформаційний запит



Cлідчий суддя Шевченківського районного суду 30 вересня відмовила адвокату Тиводара у його передачі на порукиі змінила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 670 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — це 2 мільйони 28 тисяч гривень.



1 жовтня за Олександра Тиводара внесли повну суму застави. Того ж дня його звільнили з Київського слідчого ізолятора.



6 листопада прокурор відділу Офісу Генпрокурора подала апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд, де клопотала про продовження запобіжного заходу для волинянина на 60 діб без визначення розміру застави. Скаргу суддя не задовольнив і залишив рішення суду першої інстанції без змін.



Що відомо про затримання депутата Волиньради Олександра Тиводара



У липні 2025 року Служба безпеки України повідомила про затримання волинського депутата Олександра Тиводара.



За версією слідства, починаючи з серпня 2022-го, учасники організації, до складу котрої також входила колишня заступниця голови Волинської ОВА Мирослава Якимчук, яка зараз під вартою, незаконно переправили за кордон понад 100 військовозобов’язаних.



З одного охочого перетнути державний кордон вони брали орієнтовно 5 тисяч доларів США, інформував Офіс Генпрокурора. Гроші передавали через посередників. 3 липня 2025-го у Волинській та Хмельницькій областях провели обшуки за місцем проживання та перебування підозрюваного.



Волинянину інкримінують незаконне переправлення чоловіків за межі України за гроші, перешкоджання діяльності ЗСУ та участь у злочинній організації. У разі доведення вини депутату Волинської облради Олександру Тиводару загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.

