Депутата Волиньради Тиводара випустили з СІЗО під заставу в 2 млн грн
Сьогодні, 19:17
Депутату 8-го скликання Волинської обласної ради Олександру Тиводару, якого підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних за кордон, змінили запобіжний захід. Його звільнили з-під варти під заставу.
Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільному 25 листопада повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду 30 вересня відмовила адвокату Тиводара у його передачі на порукиі змінила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 670 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — це 2 мільйони 28 тисяч гривень.
1 жовтня за Олександра Тиводара внесли повну суму застави. Того ж дня його звільнили з Київського слідчого ізолятора.
6 листопада прокурор відділу Офісу Генпрокурора подала апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд, де клопотала про продовження запобіжного заходу для волинянина на 60 діб без визначення розміру застави. Скаргу суддя не задовольнив і залишив рішення суду першої інстанції без змін.
Що відомо про затримання депутата Волиньради Олександра Тиводара
У липні 2025 року Служба безпеки України повідомила про затримання волинського депутата Олександра Тиводара.
За версією слідства, починаючи з серпня 2022-го, учасники організації, до складу котрої також входила колишня заступниця голови Волинської ОВА Мирослава Якимчук, яка зараз під вартою, незаконно переправили за кордон понад 100 військовозобов’язаних.
З одного охочого перетнути державний кордон вони брали орієнтовно 5 тисяч доларів США, інформував Офіс Генпрокурора. Гроші передавали через посередників. 3 липня 2025-го у Волинській та Хмельницькій областях провели обшуки за місцем проживання та перебування підозрюваного.
Волинянину інкримінують незаконне переправлення чоловіків за межі України за гроші, перешкоджання діяльності ЗСУ та участь у злочинній організації. У разі доведення вини депутату Волинської облради Олександру Тиводару загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільному 25 листопада повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду 30 вересня відмовила адвокату Тиводара у його передачі на порукиі змінила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 670 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — це 2 мільйони 28 тисяч гривень.
1 жовтня за Олександра Тиводара внесли повну суму застави. Того ж дня його звільнили з Київського слідчого ізолятора.
6 листопада прокурор відділу Офісу Генпрокурора подала апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд, де клопотала про продовження запобіжного заходу для волинянина на 60 діб без визначення розміру застави. Скаргу суддя не задовольнив і залишив рішення суду першої інстанції без змін.
Що відомо про затримання депутата Волиньради Олександра Тиводара
У липні 2025 року Служба безпеки України повідомила про затримання волинського депутата Олександра Тиводара.
За версією слідства, починаючи з серпня 2022-го, учасники організації, до складу котрої також входила колишня заступниця голови Волинської ОВА Мирослава Якимчук, яка зараз під вартою, незаконно переправили за кордон понад 100 військовозобов’язаних.
З одного охочого перетнути державний кордон вони брали орієнтовно 5 тисяч доларів США, інформував Офіс Генпрокурора. Гроші передавали через посередників. 3 липня 2025-го у Волинській та Хмельницькій областях провели обшуки за місцем проживання та перебування підозрюваного.
Волинянину інкримінують незаконне переправлення чоловіків за межі України за гроші, перешкоджання діяльності ЗСУ та участь у злочинній організації. У разі доведення вини депутату Волинської облради Олександру Тиводару загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Відкупиться ,суди в нас судять за гроші .
Вибір редактора
Останні новини
В Україні запускають створення Торфової Асоціації: КП «Волиньприродресурс» серед засновників
Сьогодні, 20:26
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Депутата Волиньради Тиводара випустили з СІЗО під заставу в 2 млн грн
Сьогодні, 19:17
Винищувачі переслідували російський дрон, але не відкривали вогонь, - міністр оборони Румунії
Сьогодні, 18:18