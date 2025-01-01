В Україні запускають створення Торфової Асоціації: КП «Волиньприродресурс» серед засновників
Сьогодні, 20:26
Одним із ключових результатів участі української делегації у міжнародному торфовому форумі в Ризі, стало ухвалення українськими підприємствами, присутніми під час цього заходу, рішення про створення Української Торфової Асоціації (УТА).
Про це повідомляють на сайті КП «Волиньприродресурс».
Враховуючи значні запаси торфу та перспективи його освоєння для забезпечення диверсифікації енергетичної незалежності України, назріла потреба у створенні профільної організації з діючих підприємств, здатної гідно представляти інтереси галузі на державному та міжнародному рівнях.
Анатолій Капустюк, директор КП «Волиньприродресурс», проінформував:
«Нова структура потребує об’єднання зусиль профільних підприємств, і представлятиме інтереси галузі задля формування єдиної професійної позиції у взаємодії з законодавцями, центральними органами влади, профільними міністерствами та на міжнародному рівні. Попередньо анонсую: Ukrainian Peat Association (UPA) з реєстрацією на Волині».
Представники України, серед яких КП «Волиньприродресурс» та інші учасники форуму, що разом формують близько 80% ринку торфовидобутку, ініціювали створення асоціації.
Перший офіційний крок – звернення до Волинської обласної ради
17 листопада 2025 року КП «Волиньприродресурс» направило офіційний лист на ім’я голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. У документі підприємство просить підтримати ініціативу створення Української Торфової Асоціації та надати згоду на входження КП «Волиньприродресурс» до складу її засновників.
Волинь – лідер галузі та регіон-ініціатор
Для Волинської області участь у створенні асоціації має стратегічний характер. Регіон володіє одними з найбільших запасів торфу в Україні та має значний потенціал розвитку підприємств із видобутку, переробки й використання торфу.
Статус співзасновника всеукраїнської галузевої асоціації дозволить Волинській області отримати додаткову вагу у галузевій політиці держави, сприятиме залученню інвестицій та посилить її позиції серед промислових регіонів країни.
