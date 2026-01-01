У Луцьку через прорив стічної труби затопило під’їзд і шахту ліфта: що каже ЖЕК

До редакціїзвернулася мешканка багатоповерхового будинку на бульварі імені Івана Газюка, 1а у Луцьку. За її словами, увечері 26 січня 2026 року в будинку сталося серйозне затоплення першого під’їзду.Причиною аварії, як повідомила жінка, став прорив стічної труби між 6 та 7 поверхами. Мешканці неодноразово зверталися до ЖКП №2 із проханням терміново усунути проблему (реєстраційні номери звернень – 25, 90 та інші), однак, за словами Наталії, суттєвих дій з боку комунальників не було.«Нам прийшли і сказали, що мешканці самі винні, бо “понабудовували комірчини між поверхами і нічого вони зробити не зможуть», – розповідає лучанка.Водночас, за її словами, на жодному з поверхів конструкцію стічної труби не було порушено або забудовано.Наразі внаслідок аварії затоплено шахту ліфта, що унеможливлює його роботу, адже вона повністю заповнена водою. Це створює небезпечну ситуацію, оскільки серед мешканців будинку є люди з обмеженими фізичними можливостями. Окрім цього, вода потрапила і в квартири мешканців.Лучанка також наголошує, що у зв’язку з наближенням похолодання ситуація може ще більше загостритися. За її словами, мешканці не можуть зв’язатися з керівником ЖЕКу – додзвонитися за наявними контактами неможливо.зв'язався з керівником жеку № 2. Він пояснив, що ситуація є дійсно проблемною, оскільки жек № 2 обслуговує понад 100 будинків. І зараз гаряча пора щодо проблемних питань."Маємо також кадрову проблему: на 105 будинків - чотири слюсарі, 5 працівників - в ЗСУ, також переважна кількість працівників пенсійного віку, тому кадрова проблема є суттєвою. Щоб спустити воду ми розігрівали "ліньовки" і далі будемо продовжувати робити все, що в наших силах. Намагаємося реагувати на всі звернення, і, виходячи з цих зособів і ресурсів що є, реагувати по максимуму, оскільки розуміємо, що на вихідних знову вдарять морози і вода замерзне", - прокоментував Микола Романюк.