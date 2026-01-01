Волинянка здобула «бронзу» чемпіонату України з вільної боротьби

Представниця Ковеля Діана Рисьова виборола бронзову нагороду на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок U-23.

Про це у фейсбуці інформує Ковельська міськрада.

У Полтаві відбувся відбірковий чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок U-23. За його підсумками формувалася національна збірна команда України для участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться в Сербії.

У змаганнях взяла участь вихованка ковельської ДЮСШ №1 імені Петра Стуса, майстер спорту України Діана Рисьова. У ваговій категорії до 50 кг конкуренція була надзвичайно високою — на килим вийшли найсильніші борчині з різних регіонів країни.

Перемігши спортсменок із Сумської та Хмельницької областей і здобувши право боротися за «золото», Діана у фіналі поступилася своїй принциповій суперниці — чемпіонці Європи та призерці чемпіонату світу з Житомира.

У поєдинку за третє місце ковельчанка впевнено перемогла дівчину з Івано-Франківської області та виборола бронзову нагороду чемпіонату України.

