На Волині майже сотня шкіл не мають «тривожної кнопки»

Усі заклади загальної середньої освіти на Волині мають бути обладнані «тривожними кнопками».

Про це говорили під оперативної наради під головуванням т.в.о. начальника ОВА Романа Романюка, повідомляє Волинсська ОДА у фейсбуці.

Ще 17 січня в Україні набув чинності закон №4609-IX, спрямований на посилення заходів безпеки в школах. Цей документ зокрема впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Таким чином, у закладах середньої освіти мають встановити «тривожні кнопки», завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.

На сьогодні, як розповів начальник управління поліції охорони у Волинській області Роман Думінський, у області встановлено тривожну сигналізацію у 586 закладах загальної і середньої освіти, з яких – 504 обладнано технічними засобами охорони, або так званими «тривожними кнопками».

У 82 школах, було прийнято альтернативне рішення – встановити застосунок з «тривожною кнопкою» на телефон керівників закладів освіти. Однак мобільний застосунок, який нині використовується, як «тривожна кнопка» не відповідає вимогам чинного законодавства та не є беззаперечною гарантією безпеки, оскільки мобільний пристрій може бути відсутній.

Мова йде про окремі освітні заклади у Камінь-Каширській, Павлівській, Любешівській, Смідинській, Заболотівській, Шацькій, Іваничівській, Прилісненській, Доросинівській, Колківській, Велицькій, Головненській, Локачинській, Дубечненській і Дубівській громадах.

Водночас управління поліції охорони Волинської області продовжує реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на формування безпечного освітнього середовища.

Заслухавши доповідь, т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк зобов’язав усі територіальні громади, у яких використовують мобільний застосунок, встановити стаціонарні засоби охорони до 1 березня.

«Безпека, життя і здоров'я дітей має бути в пріоритеті у кожного з нас», – наголосив т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк.


