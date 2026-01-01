На Волині майже сотня шкіл не мають «тривожної кнопки»

Усі заклади загальної середньої освіти на Волині мають бутиПро це говорили під оперативної наради під головуванням т.в.о. начальника ОВА, повідомляє Волинсська ОДА у фейсбуці.Ще 17 січня в Україні набув чинності закон №4609-IX, спрямований на посилення заходів безпеки в школах. Цей документ зокрема впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Таким чином, у закладах середньої освіти мають встановити «тривожні кнопки», завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.На сьогодні, як розповів начальник управління поліції охорони у Волинській області, у області встановлено тривожну сигналізацію у 586 закладах загальної і середньої освіти, з яких – 504 обладнано технічними засобами охорони, або так званими «тривожними кнопками».У 82 школах, було прийнято альтернативне рішення – встановити застосунок з «тривожною кнопкою» на телефон керівників закладів освіти. Однак мобільний застосунок, який нині використовується, як «тривожна кнопка» не відповідає вимогам чинного законодавства та не є беззаперечною гарантією безпеки, оскільки мобільний пристрій може бути відсутній.Мова йде про окремі освітні заклади у Камінь-Каширській, Павлівській, Любешівській, Смідинській, Заболотівській, Шацькій, Іваничівській, Прилісненській, Доросинівській, Колківській, Велицькій, Головненській, Локачинській, Дубечненській і Дубівській громадах.Водночас управління поліції охорони Волинської області продовжує реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на формування безпечного освітнього середовища.Заслухавши доповідь, т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк зобов’язав усі територіальні громади, у яких використовують мобільний застосунок, встановити стаціонарні засоби охорони до 1 березня.«Безпека, життя і здоров'я дітей має бути в пріоритеті у кожного з нас», – наголосив т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк.