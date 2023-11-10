93% волинських шкіл мають «тривожні кнопки»

«Тривожна кнопка» встановлена в 93% закладів середньої освіти області.Про це повідомив т.в.о. начальника управління поліції охорони у Волинській областіпід час оперативної наради, що відбулася сьогодні, 25 листопада 2024 року, під головуванням начальника обласної військової адміністраціїСлід зазначити, що «тривожна кнопка» – це система безпеки в школах і дошкільних закладах. Вона потрібна для того, аби працівники освітніх установ змогли оперативно відреагувати на небезпечні ситуації та через диспетчера викликати поліцейський патруль.Відповідне завдання поставив Кабінет Міністрів України ще у 2023 році. Поява в школі подібної сигналізації дозволяє швидко реагувати на будь-які зміни обстановки. А при небезпеці можна викликати наряд поліції, який в найкоротший термін часу прибуде на місце виклику для встановлення причини спрацювання сигналу і надання допомоги в разі потреби.«На даний час в державі під охороною підрозділів поліції охорони перебуває 97,8 відсотків закладів загальної середньої освіти. Що ж стосується Волинської області, то охороною забезпечені 564 заклади загальної середньої освіти включно з філіями, що становить лише 93 відсотки. А дошкільні заклади – на рівні 43 відсотки», – розповів Юрій Лисай.Як пояснюють голови тергромад, причиною цьому є відсутність необхідного фінансування.Натомість Іван Рудницький переконаний, що всі навчальні заклади Волині мають бути обладнані тривожною кнопкою. Адже надзвичайні ситуації можуть статися як в школах, так і в дитячих садочках. Тож очільник області доручив підготувати список громад, які досі не виділили на це кошти.