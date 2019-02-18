На Волині п'яний водій збив людину з інвалідністю на візку і оскаржував у суді арешт авто

У селищі Цумань Луцького району керманич напідпитку збив на дорозі людину з інвалідністю на електричному візку, водія судили.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 20 листопада 2024 року.Інцидент стався 2 липня 2021 року близько 22:00 години.Як йдеться у вироку, обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем марки «Mersedes-Benz CLS 350», рухаючись автомобільною дорогою по вулиці Васільєва в селищі Цумань Луцького району Волинської області в напрямку с. Кадище Луцького району Волинської області, не вибрав безпечної швидкості руху.Так, при дозволеній максимальній швидкості руху в населеному пункті 50 км/год останній рухався зі швидкістю не менше 94 км/год, внаслідок чого допустив зіткнення з електричним інвалідним візком під керуванням людини з інвалідністю. В результаті постраждала отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому шийки правої плечової кістки, закритих переломів обох кісток правої та лівої гомілок, закритого перелому лівого стегна, які відносяться до середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.Автомобіль було визнано речовим доказом у справі й накладено на нього арешт. Водій оскаржив арешт у суді, суд виніс позитивне рішення, але заборонив машину відчужувати. Незважаючи на це, обвинувачений продав цей автомобіль. Слідчі органи про цей факт чоловік «забув» повідомити.У судовому засіданні обвинувачений визнав провину повністю. Сказав, що всі збитки потерпілій компенсував. Просив суд суворо не карати, адже має під опікою літніх батьків, яких постійно потрібно возити у медичні заклади.Суд визнав чоловіка винним у скоєному правопорушенні та призначив покарання – 59500 гривень штрафу та позбавлення прав на три роки. Крім того, обвинувачений повинен сплатити судові витрати: 17325 гривень.