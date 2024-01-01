На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ВІДЕО





Як розповів Руслан Сакало, відзнаки передали родинам бійців, котрі служили у бригаді чи окремих стрілецьких батальйонах, що є частинами цієї бригади.



"Рівненська, Хмельницька, Чернівецька — вісім областей всього. Це більшість, кістяк бригади. 567 днів тому — перше бойове хрещення отримала під час контрнаступу на Запорізькому напрямку. На сьогодні бригада успішно веде оборонні бої, в тому числі на напрямку Курахове", — зазначив військовослужбовець.



Орден "Полеглого воїна" вручили рідним загиблого солдата Вадима Ковальчука. Його дружина Поліна Ковальчук розповіла, що Вадим загинув біля населеного пункту Новодарівка 30 січня 2024 року.



Востаннє, з її слів, зустрілись торік у вересні, у день народження доньки Уляни. Без батька залишилось двоє дітей — 8-річна донька і дворічний син.



"У 2023 році на день закоханих він отримав повістку і за день пішов по мобілізації служити. І майже через рік ми його вже ховали, 12 лютого. Він загинув миттєвою смертю, для нас це було полегшення, коли ми це взнали. Тому що ми довгих 10 днів чекали повернення його тіла з полю бою", — сказала жінка.



Заступник командира 33-ї окремої механізованої бригади Руслан Сакало додав, що бригада була утворена в Ужгороді, і зараз у ній служать переважно мобілізовані із західних областей України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 листопада у Волинському краєзнавчому музеї для 20 сімей загиблих воїнів із 33-ї окремої механізованої бригади вручили ордени "Полеглого воїна". Пам'ятний захід відвідали рідні загиблих захисників України та військовослужбовці.Як розповів Суспільному заступник командира бригади, відзнаки передали родинам бійців, котрі служили у бригаді чи окремих стрілецьких батальйонах, що є частинами цієї бригади."Рівненська, Хмельницька, Чернівецька — вісім областей всього. Це більшість, кістяк бригади. 567 днів тому — перше бойове хрещення отримала під час контрнаступу на Запорізькому напрямку. На сьогодні бригада успішно веде оборонні бої, в тому числі на напрямку Курахове", — зазначив військовослужбовець.Орден "Полеглого воїна" вручили рідним загиблого солдата. Його дружинарозповіла, що Вадим загинув біля населеного пункту Новодарівка 30 січня 2024 року.Востаннє, з її слів, зустрілись торік у вересні, у день народження доньки Уляни. Без батька залишилось двоє дітей — 8-річна донька і дворічний син."У 2023 році на день закоханих він отримав повістку і за день пішов по мобілізації служити. І майже через рік ми його вже ховали, 12 лютого. Він загинув миттєвою смертю, для нас це було полегшення, коли ми це взнали. Тому що ми довгих 10 днів чекали повернення його тіла з полю бою", — сказала жінка.Заступник командира 33-ї окремої механізованої бригади Руслан Сакало додав, що бригада була утворена в Ужгороді, і зараз у ній служать переважно мобілізовані із західних областей України.

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