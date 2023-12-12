Волинянка у 67 років отримала посвідчення водія. ВІДЕО

Тетяна Підвисоцька із селища Любешів у 67 років отримала водійське посвідчення. Навчитися кермувати автівкою жінка наважилася завдяки донькам і сину, який нині боронить Україну на Покровському напрямку.



Як розповіла жінка



Зараз 68-річна Тетяна без проблем кермує автомобілем, їздить по селищу у справах та до лісу. Водійське посвідчення отримала у квітні 2024 року. Каже, що добре знає дороги Любешова, але їздить із невеликою швидкістю.



"То я знаю, що я маю пропустити цю машину. "Помєха справа", як кажуть. Ну, буває, що ще переживаю, але уже трохи привикла", — сказала волинянка.



Зараз жінка проживає одна, а навчитися водити її спонукали троє дорослих дітей. Зі слів Тетяни, автомобіль сина стояв у гаражі, а їй доводилося долати відстані на велосипеді.



"Син купив машину. Його забрали в травні 2022 року на війну. Дочка поїхала в Польщу, інша дочка живе в Рівному. Мені захотілось за кермо, бо велосипедом в будь-яку погоду не поїдеш. Діти намовили і сама надумалась. Прийшла в ту школу, записалась і вивчилась", — говорить волинянка.



Викладач місцевої автошколи та помічник керівника Володимир Крисько розповів, що найстаршим серед його учнів був 71-річний чоловік, а зараз навчаються переважно жінки. З його слів, Тетяну Підвисоцьку ставлять у приклад учням автошколи.



"Я думав, що їй буде важко даватися, але вона ловила усе, як кажуть, на льоту. Теорію вона здала з третього разу, практику — з другого разу. Вся суть в тому, що вона їздить! Вона здійснила свою мрію!" — зазначив Володимир Крисько.



Тетяна Підвисоцька відвідувала автошколу постійно, пропустивши лише одне заняття з теорії водіння через хворобу. Каже, що поки вивчилася й отримала водійське посвідчення, минув орієнтовно рік.



"Не треба вагатися. Якщо якась частинка тебе хочеться, значить треба добиватися до себе, до своєї мети. А про те, що зараз вік, щоб дуже багато жінок, дівчат їздять. В такому віці не важко. У любому віці не пізно вчитися!" — додала волинянка.



Тетяна Підвисоцька додала, що постійно повторює правила дорожнього руху, кермує легковим автомобілем уже пів року і за цей час не мала порушень чи штрафів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкаіз селища Любешів у 67 років отримала водійське посвідчення. Навчитися кермувати автівкою жінка наважилася завдяки донькам і сину, який нині боронить Україну на Покровському напрямку.Як розповіла жінка Суспільному , відколи син у травні 2022 року пішов служити, вдома у гаражі без діла стояла його автівка, а ще сісти за кермо спонукало улюблене захоплення.Зараз 68-річна Тетяна без проблем кермує автомобілем, їздить по селищу у справах та до лісу. Водійське посвідчення отримала у квітні 2024 року. Каже, що добре знає дороги Любешова, але їздить із невеликою швидкістю."То я знаю, що я маю пропустити цю машину. "Помєха справа", як кажуть. Ну, буває, що ще переживаю, але уже трохи привикла", — сказала волинянка.Зараз жінка проживає одна, а навчитися водити її спонукали троє дорослих дітей. Зі слів Тетяни, автомобіль сина стояв у гаражі, а їй доводилося долати відстані на велосипеді."Син купив машину. Його забрали в травні 2022 року на війну. Дочка поїхала в Польщу, інша дочка живе в Рівному. Мені захотілось за кермо, бо велосипедом в будь-яку погоду не поїдеш. Діти намовили і сама надумалась. Прийшла в ту школу, записалась і вивчилась", — говорить волинянка.Викладач місцевої автошколи та помічник керівника Володимир Крисько розповів, що найстаршим серед його учнів був 71-річний чоловік, а зараз навчаються переважно жінки. З його слів, Тетяну Підвисоцьку ставлять у приклад учням автошколи."Я думав, що їй буде важко даватися, але вона ловила усе, як кажуть, на льоту. Теорію вона здала з третього разу, практику — з другого разу. Вся суть в тому, що вона їздить! Вона здійснила свою мрію!" — зазначив Володимир Крисько.Тетяна Підвисоцька відвідувала автошколу постійно, пропустивши лише одне заняття з теорії водіння через хворобу. Каже, що поки вивчилася й отримала водійське посвідчення, минув орієнтовно рік."Не треба вагатися. Якщо якась частинка тебе хочеться, значить треба добиватися до себе, до своєї мети. А про те, що зараз вік, щоб дуже багато жінок, дівчат їздять. В такому віці не важко. У любому віці не пізно вчитися!" — додала волинянка.Тетяна Підвисоцька додала, що постійно повторює правила дорожнього руху, кермує легковим автомобілем уже пів року і за цей час не мала порушень чи штрафів.

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