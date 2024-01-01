По всьому Тернополі зникло світло після російського обстрілу

У ніч проти 26 листопада в Тернополі пролунали вибухи. Після цього в місті зникло електропостачання.Про це повідомив мер міста Сергій Надал.Станом на ранок відомо, що росіяни пошкодили інфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. За словами мера Сергія Надала, у багатоквартирних будинках ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання."Прохання до тернополян не користуватися в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої", – закликав він.У місті відключили індивідуальні теплові пункти – тепло подаватимуть до будинків напряму.Централізоване водопостачання повинні були відновити близько 7 години.Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі. Медичні заклади працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами."Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту", – додав Надал.